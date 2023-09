Sadio Mané ejemplo de vida, como futbolista y persona.

536 Vistas

Un ejemplo de superación y humildad!!!

La conmoción es inmensa en el mundo, sobre todo en la pobre población donde nacio Bambalí, Senegal. Ver a Sadio Mané, delantero estrella del Liverpool y del Bayern Munich, galardonado por lo que hace afuera del campo- en las causas sociales de la mano con los más pobres de su país-, por la historia que hizo como jugador y ejemplo, por ello galardonado con el Premio Socrates (2022) durante la entrega del Balón de Oro, organizado por la revista France Football. Era algo impensable hasta ese momento. Al fin de cuentas, se trata de la figura más prestigiosa de Senegal, que brilló en Europa con luz propia, que además de los goles y títulos ganados a nivel de clubes y con la selección de Senegal, decidió abandonar el fútbol europeo para jugar en Arabia Saudí a sus 31 años. Otro gran talento que dijo adiós y se dejó encandilar por los millones del megaproyecto saudí.

Mané hoy comparte vestuario en el Al-Nassr con caras conocidas de la talla de Cristiano Ronaldo, al que le están rodeando de «cracks» para recuperar el dominio de la liga doméstica.

Con el éxito en las canchas, el atacante busca ayudar en todos los sentidos en el desarrollo del lugar de donde salió.

Comparto cinco temas sociales en los que Mané se involucró en su país:

– Sadio Mané donó US$ 515 mil para la construcción de un hospital en Bambali. De niño, el atacante perdió a su padre y vio nacer a su hermana en su propia casa porque el pueblo no tenía hospital.

– Mané donó US$ 282 mil para financiar una escuela secundaria gratuita en Bambali y envió computadoras portátiles a los estudiantes.

– Mané visitaba su ciudad natal para supervisar personalmente el sitio de construcción y asegurarse de que todo fluyera sin problemas. «La educación es muy importante. Esto es lo que les permitirá tener una buena carrera», les dijo a los niños.

– Durante la pandemia, el exjugador del Bayern Munich donó US$ 46 mil al Comité Covid-19 de Senegal.

– En sus redes sociales apoyó decididamente la campaña de tomarse las cosas en serio e instruyó a sus seguidores a usar mascarillas, lavarse las manos adecuadamente y desinfectarse con regularidad.

– Mané paga alrededor de US$ 70 a cada familia y proporciona internet 4G gratis a todos en Bambali, buscando reducir la desigualdad y la falta de comunicación entre las zonas rurales y el resto de Senegal.

– Sadio Mané a menudo distribuye ropa y accesorios deportivos a todos en Bambali.



Sadio Mané no gasta su plata en chucherías “Puedo comprar lo que me da la gana: diez Ferraris, dos jets, relojes Diamond o muchas otras cosas», pero se dijo: ¿Para qué necesito todo esto?. «Padecí la pobreza y entonces no pude aprender. Pero ahora construí escuelas para que los niños pudieran aprender. Yo jugaba sin zapatos, no tenía buena ropa, no tenía comida. Tengo tanto hoy que quiero compartirlo con mi gente en lugar de presumir. ¿Qué harán estos objetos por mí y por el mundo? No necesito exhibir autos de lujo, casas de lujo, viajes y hasta aviones. Prefiero que mi gente reciba un poco de lo que la vida me ha dado».

Algún día el jugador peruano aprenderá algo de Sadio Mané?