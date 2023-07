Sada Goday y Mauricio Fernandini fueron capturados

Sada Goday a prisión por mentir, no cumplió con colaboración eficaz, ahora, afrontaría más de 35 años de cárcel, debido a los cargos de tráfico de influencias, cohecho activo, así como por su implicación en la organización criminal y colusión. Mientras, Mauricio Fernandini estaba listo para salir del país.

“¿Sabes qué? Necesito que me des 4 millones de soles”. A lo que ella respondió que no contaba con esa cantidad. Sin embargo, Marrufo insiste diciendo, “es una solicitud del presidente”. “Si usted me da la plata y está con nosotros, todo le va a ir bien, pero si usted no accede a esto, todo le va a ir mal”.