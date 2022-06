SACARON A GENERAL PNP TIBURCIO PARA FACILITAR LA FUGA

5. «Que la escolta, trabajó y actuó conforme a los procedimientos policiales. Al notar que no tenía la presencia del señor exministro, tenía que comunicar dentro del término de la distancia”.

4. «Si bien es cierto que es escolta del exministro, ella comunicado oportunamente -el viernes 3 de junio- a su comando que Juan Silva ya no estaba. Ha comunicado mediante la documentación que hace en la Policía Nacional del Perú. Además, que acompañó el 1 de junio al extitular del MTC a dos entrevistas que ofreció».

3. Esta confirmado que la oficial PNP, María Angélica Fuentes comunicó oportunamente que el exministro de Transportes y Comunicaciones, que Juan Silva, no estaba en su vivienda.

2. La PNP es capaz de encontrarlos, pero tienen otras órdenes por parte de la cabeza del interior de no hacerlo.

1. Recontra «cara de palos», el ministro del Interior y el Comandante General de la PNP, son los únicos responsables de la fuga de Juan Silva, lo están protegiendo para que no hable, como a Bruno Pacheco y al sobrino de Castillo, Fray Vasquez.

Una pregunta, por qué no lo buscan con la misma intensidad que fueron a buscar a «Peluchín» y el Estado evita pagar 50 mil soles de recompensa por quien dé el paradero de «100 grandes». Es un descaro, una vergüenza este gobierno de corruptos, por lo siguiente:

Con bombos y platillos ofrece 50 mil soles a quien brinde información sobre el paradero del exfuncionario titular de la cartera de MTC. Ya pues, no se pasen! Otro delincuente más que «la banda del choclito» cubre. Están haciendo un Álbum de LOS FUGITIVOS.

