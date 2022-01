«Sabelón» Phillip Butters tenía radio pirata

Pese a todo esto y a los denodados esfuerzos que hacen las autoridades del MTC para combatir este ilícito, no hay ninguna sola persona condenada por cometer el delito de robo de la señal radiodifusora.

Se estima que en Lima y Callao operan 120 radios de manera clandestina y a nivel nacional el número de estos ilegales negocios, que pueden generar un promedio de ingresos hasta 10 mil dólares al mes, y esto no es de ahora por lo menos viene 30 años atrás y se incrementa considerablemente.

Si es así no se puede especular de una clara venganza de Pedro Castillo Terrones, de Mirtha Vásquez y del ministro Juan Silva por las críticas al gobierno, tal como lo deja entrever el conductor de «Combutters».

No más corrupción en el Callao, jueves 17 gran marcha en Obelisco del Callao

Qué hizo «sabelón» Phillip Butters con los casi 2 «palos» que pidió a través de PBO a «Reactiva»? Ni con todo ese dinero pudo sacar su licencia? ¿Que habrá hecho con ese dinero? Comenzó la dictadura? Ahora van a silenciar a los medios? Y por que no tocan a las otras radios piratas que operan a favor de sombrero?

A través de un comunicado, explican que “la planta corresponde a Radio Tigre S.A., empresa cuyo representante es Ricardo Belmont Vallarino y que desde hace tiempo, tiene un procedimiento administrativo ante el MTC pues desde el lado del regulador, la licencia ya no está vigente desde 2020″.

PHO radio, es pirata, no tenía licencia desde el 2020. No hay ninguna radio (91.9 fm) que esté autorizado a transmitir.

