Después de que los aviones aterrizaran en el país sudamericano de Venezuela, Donald Trump, que se encontraba en el Despacho Oval con la esposa de Guaidó, Fabiana Rosales, no dudó en pedir que las tropas rusas volvieran.

La llegada de dos aviones de la Fuerza Aérea rusa, que transporta a unos 100 soldados rusos Caracas el sábado pasado, ha incrementado la crisis política en Venezuela.

“Rusia tiene que irse”. Cuando se le preguntó cómo se retirarían las fuerzas rusas, Trump dijo: “Vamos a ver. Todas las opciones están abiertas”.

En respuesta a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, el viceministro ruso de la ONU respondió en la red social Twitter que “no corresponde a los Estados Unidos decidir las acciones y el destino de otros países. Corresponde únicamente al pueblo de Venezuela y a su único presidente legítimo Nicolas Maduro”.

“Tenemos relaciones bilateriales y acuerdos con este país que serán honrados”, reforzó.

It’s not up to US to decide actions and fate of other countries. It’s only up to the people of #Venezuela and its only legitimate president Nicolas #Maduro. We have bilateral relations and agreements with this country which we will honor. #HandsOffVenezuela #YankeeGoHome https://t.co/5uNMZu5EH1

— Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) March 27, 2019