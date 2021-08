El ex atleta profesional, Usain Bolt, invita a todos los peruanos a participar de la iniciativa de Michelob Ultra para lograr ser parte de la maratón con más diversión: Rock and Roll San Diego 2021.

Lima, agosto de 2021.- ¡Correr no significa nada, si no lo disfrutas! De esta manera, Michelob Ultra y el velocista olímpico, Usain Bolt, anuncian la llegada de uno de los eventos deportivos con mas diversión: ‘Rock and Roll San Diego’. Es así que, la cerveza con menos calorías, acerca la oportunidad a sus consumidores de disfrutar de esta maratón, conocida por los varios conciertos que tiene en su recorrido, a través de una campaña que dará la oportunidad a un ganador y a su acompañante de poder vivir esta gran experiencia en la ciudad de San Diego -California.

“Dada la coyuntura, hace casi 2 años los peruanos dejamos de disfrutar la experiencia de correr en una maratón y comenzamos a correr en simulaciones en casa, en los estacionamientos, entre otros lugares. Hoy, en el mundo, poco a poco actividades y eventos deportivos como estos están regresando y por eso queremos acercar la oportunidad de volver a correr una maratón a nuestros consumidores. Elegimos la más divertida, Rock and Roll San Diego, ya que se alinea a lo que Michelob Ultra busca transmitir: el balance perfecto entre el Fit y el Fun” comenta Diego Devoto, director de Premium Brands en Backus Ab-Inbev.

Con el objetivo de seguir promoviendo el perfecto balance entre el Fit y el Fun, Michelob Ultra lanza su campaña ‘Run For San Diego’, iniciativa que invita al consumidor a participar por un paquete doble al Rock and Roll San Diego Marathon que se realizará el 23 de octubre en la ciudad de San Diego – California, que incluye pasajes ida y vuelta, hospedaje y entradas al evento.

Aquellos deportistas que quieran ser parte de esta importante maratón, solo deberán de seguir los siguientes pasos: