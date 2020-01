La nueva versión del sistema operativo debe ser compatible con los mismos modelos que los iOS 13.

Un nuevo rumor compartido por iPhonesoft indica que la actualización de este año del sistema operativo mobile de Apple, iOS 14, será compatible con todos los modelos compatibles con los iOS 13.

Significa que no se excluirá ningún modelo del iPhone de la actualización con lanzamiento oficial previsto para finales de año. La lista incluye el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro Max, el iPhone 11, el iPhone XS, el iPhone XS Max, el iPhone XR, el iPhone X, el iPhone 8 Plus, el iPhone 7, El iPhone 7 Plus, el iPhone 6s, el iPhone 6s Plus, el iPhone SE e incluso el iPod touch.

También se incluyen los iPhones que se pondrán en marcha en 2020. El primer lote podrá anunciarse en el primer trimestre en forma de sucesor del iPhone SE.