Si está haciendo planes para adquirir algún iPhone de gama alta de 2020 entonces es bueno que sepa que los nuevos modelos llegarán este año un poco más tarde de lo habitual. La compañía ya ha confirmado que el lanzamiento se realizará un poco más tarde de lo habitual, pero gracias a un usuario de Twitter, ahora podemos tener una mejor idea de qué esperar.

Jon Prosser ha estado captando la atención al revelar información antes de tiempo y, según uno de sus últimos ‘tweets’, parece que el iPhone 12 y el iPhone 12 Max llegarán el 19 de octubre, con el período de pre-compra comenzando el 12. Ya el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max llegarán en noviembre.

Prosser indica que el evento de presentación tampoco tendrá lugar en septiembre sino el 12 de octubre, que aparentemente estará completamente dedicado a la serie iPhone 12. En cuanto a los nuevos modelos de iPad y Apple Watch, estos se lanzarán el 7 de septiembre y se anunciarán sin pompa ni circunstancia a través de un comunicado.

De notar que ninguna de estas informaciones fue confirmada y, aunque verosímiles dado el contexto de la pandemia de Covid – 19 y los rumores que circularon en los últimos meses, tendremos que esperar la reacción de Apple.

iPhone 12 Pro devices – Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)

Reminder: though my overall track record is around 80%, I’ve never actually gotten a product announcement date wrong…

iPad Pro

iPhone SE

MacBook Pro

iMac

Curious to see how these dates pan out.

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 13, 2020