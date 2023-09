20 Vistas

Rubiales rompe el silencio tras polémica: El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), entretanto suspendido, emitió un largo comunicado sobre el polémico beso en los labios dado a Jenni Hermoso en la final del Mundial femenino.

Casi dos semanas después de la polémica que se desató durante las celebraciones de la selección española por ganar el Mundial femenino, con el polémico beso de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso -autora del gol decisivo ante Inglaterra (1-0)-, el El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), mientras tanto suspendido de sus funciones, emitió este viernes un largo comunicado, volviendo a defenderse subrayando que «hubo consentimiento» entre los dos protagonistas del momento.

El dirigente español inició el mensaje admitiendo «errores evidentes», pidiendo disculpas por los mismos «a los futbolistas y a la Federación», pero no dudó en aclarar que mantendrá su primera y única versión, repitiendo que el momento del beso fue consintió, sin ningún tipo de «agresión».

“Se han aportado y se seguirán aportando pruebas relevantes, peritajes, documentación, videos, etc. que prueban la realidad de lo sucedido. Las pruebas no son opiniones, son hechos claros (…) Durante todo este período sufrí humillación política y una exposición mediática sin precedentes, de la que me he mantenido completamente alejado, no sólo a nivel nacional, sino a nivel mundial», se lee.

Además, Luis Rubiales se mostró indignado por el proceso que abrió el TAD en su contra, alegando que no existían motivos para tal medida. «Hoy el TAD ha decidido presentar una demanda contra mí. Como no existen motivos, según una decisión apoyada por dicho organismo, para calificar cualquier acción como muy grave, la suspensión provisional no puede ser aplicada por el Consejo de Administración del CSD», escribió también.

«El pasado 20 de agosto cometí algunos errores evidentes, que lamento sinceramente desde el fondo de mi corazón. Es cierto que pedí perdón por tales errores porque era justo; y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Lo hago con Convicción y con la aprendí que por muy feliz y profundamente emotivo que sea, incluso cuando se CONQUISTA un MUNDIAL se debe exigir a los dirigentes deportivos un comportamiento ejemplar, y el mío no.

Por ello, reitero, una vez más, mis disculpas a los futbolistas, a la federación y demás instituciones del fútbol por esto de forma clara, enfática y absoluta. También a los aficionados al fútbol y a cualquier otra persona que se haya podido sentir ofendida por mis acciones.

También di las explicaciones correspondientes, diciendo la verdad de lo sucedido. Es mi única versión, la que he mantenido desde el principio y la sigo defendiendo y no la voy a cambiar. La espontaneidad y alegría del momento histórico nos llevó a realizar un acto mutuo y consensuado, fruto de un gran entusiasmo. En ningún momento hubo agresión, de hecho, no hubo el más mínimo malestar, sino una alegría desbordante en ambos.

Repito: hubo consentimiento de ambas partes, tanto en los afectuosos abrazos como en el ápice y posterior despedida llena de gestos afectuosos mutuos, que se produjo durante la etapa de entrega de Medallas.

Evidencias relevantes, peritajes, documentación, vídeos, etc. que prueban la realidad de lo ocurrido se han aportado y se seguirán aportando. Las evidencias no son opiniones, son hechos claros.

Desde el principio, la RFEF, a través de su departamento de INTEGRIDAD, realizó los trámites pertinentes. Me llamaron y colaboré para esclarecer los hechos. Soy el más interesado.

Seguiré colaborando en todos los ámbitos para que todo esto llegue a su fin. En ese sentido, también recurrí al procedimiento abierto por la FIFA para defender mi postura. Y continuaré en todos los demás, en los que pueda demostrar mi honorabilidad.

Me preocupa especialmente que algunos de quienes deberían proclamar y ayudar a garantizar la separación de poderes en nuestro país, insistan en participar y presionar contra mí, en lugar de dejar que la justicia actúe con todas las garantías, quedándose al margen.

Durante todo este período sufrí un linchamiento político y mediático sin precedentes, del que me mantuve completamente al margen. No sólo a nivel nacional, sino global.

A pesar de esto, también he sentido el creciente apoyo de la gente en las calles y en las redes sociales. Siento que algo ha cambiado, y ante esta espuria injusticia y juicio público, los ciudadanos comunes, mujeres y hombres por igual, se han unido. Quiero agradecerte aquí y ahora. Es momento de agradecerles infinitamente por su inmenso apoyo, por creer en mí, por no dejarse llevar por esta campaña fabricada en mi contra. El apoyo popular me refuerza en el hecho de que este tema ha sido amplificado y sacado de contexto por otras razones.

Sigo confiando en la independencia de los órganos donde se debe resolver este tema, a pesar de que la presión política y alguna presión mediática es tan interesada como brutal, ya que la información sobre este asunto está sujeta a infinidad de manipulaciones, mentiras y censura, pero la verdad sólo tiene un camino y por eso repito, confío en que se haga justicia.

Hoy TAD decidió presentar una demanda en mi contra. Si no existen motivos, según decisión apoyada por dicho órgano, para calificar cualquier actuación como MUY GRAVE, la suspensión provisional no podrá ser aplicada por el Consejo de Administración del CSD.

Seguiré defendiéndome para demostrar la verdad. Quiero enviar un mensaje a toda la buena gente de nuestro país y del otro lado de nuestras fronteras, incluidas aquellas mujeres que realmente han sido atacadas y que cuentan con todo mi apoyo y comprensión: no se trata de género, se trata de la verdad.

En nombre del feminismo no deberíamos intentar acabar con un hombre –o una mujer– sin un juicio justo.

Igualdad significa igualdad de derechos para todos. La justicia se aplica a las personas sin género y tienen que predeterminar el resultado.

Siento que los medios y los políticos me han juzgado injustamente. Esto no debería volver a pasarle a nadie.

Luis M. Rubiales Béjar»