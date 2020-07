Rover de la Nasa Recibe Reactor Nuclear y Pronto estará Listo para el Viaje a Marte.

El equipo tiene un núcleo de plutonio y ha sido diseñado para producir energía eléctrica para Perseverance durante hasta 14 años.

Rover Perseverance ya está listo para su viaje a Marte. Es lo que afirma Tory Bruno, director de United Launch Alliance (ULA), empresa responsable del lanzamiento. Según él, el generador termoeléctrico Multi Misión por Radiosótopos (MMRTG, multi Mission Radioisotope Thermoelectric Generator), reactor responsable de la producción de energía eléctrica para el vehículo, ya está instalado y funcionando.

The #MarsPerseverance MMRTG is installed and doing well. This Red Planet dune buggy is fueled and ready to go!

— Tory Bruno (@torybruno) July 22, 2020