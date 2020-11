1.En la actualidad, los medios prostitutos se encuentran subordinados a diferentes poderes políticos y económicos -aquí en el Perú, EE.UU. y en la cochinchina- dejan a un lado la objetividad, el hecho de estar al servicio de la verdad y la ética periodística, resaltan sus ideas por encima de otras manipulando en cierto modo la información expuesta. ¿Porqué al Colegio de Periodistas del Perú no le preocupa el papel que vienen desempeñando la prensa vendida, la concentración de medios? Como el gobierno requiere difundir las supuestas lucha contra la pandemia y levantar su “ego”, no tocan para nada el sagrado imperio de los medios, no les importa que se “limpien” en la Constitución. Estos medios, no solamente venden, sino orientan a la opinión pública a través de manipulaciones. Por eso, el gran número de “Grupos Económicos” que controlan casi todos los medios de comunicación en el Perú (Grupo El Comercio, Grupo La Republica, Diario UNO, Exitosa, RPP, Frecuencia Latina, Grupo Montecristo, y encuestadoras como Datum, CPI Apoyo), violan los principios editoriales, sin que nadie diga nada. Alientan la sedición!!!