ROSSI WAR VIEJA: SE VAN ELLOS O ME VOY YO

¿El ministro de Justicia, Aníbal Torres, y Economía, Pedro Francke, son solo dos casos emblemáticos de cómo se malversa los fondos del Estado el gobierno que preside Pedro Castillo, en beneficio de sus propios integrantes?

Mi pata Gilberto que llega embalado al CC Risso por su café y tamalito, me pregunta ¿Dónde están esos “mamertos” o “cojudignos” de la generación del bicentenario? ¿Han desaparecido del mapa? ¿Estos hijos de su madre habrán comprendido que las elecciones salen de nuestro bolsillo y encima siguen eligiendo a similares delincuentes? ¿Qué han convertido al Perú en un país sin solución por la avalancha destructiva que impulsa el régimen Castillo, que ha restaurado la corrupción en los altos niveles del gobierno, trayéndose abajo uno de los principales reclamos de la ciudadanía?

Me asegura, «yo como la mayoría de peruanos rechazamos la corrupción venga de donde venga y a veces también me dan ganas de incendiar la pradera… pero cómo sé que los que vengan no lo harán peor»? ¿Cómo sé que no nos tocara otro «iluminado» que se quiera atornillar en el poder? ¿Cómo sé que con el pretexto de «defender al pueblo » no termine quemando a todos? como vemos es muy fácil decirlo, otra cosa es actuar con el cerebro y definir posiciones, más allá de los discursos baratos en la práctica: lucha frontal contra esta podredumbre».

¿Acaso no es cierto que el gobierno de “sombrero luminoso” ha paralizado nuestra economía, asimismo ha quebrado un tejido empresarial forjado a pulso por emprendedores nacionales con los inversionistas locales y extranjeros? ¿Qué ha destruido millones de puestos de empleo con su amenaza al sector privado? ¿Qué ha endeudado hasta la náusea al país, al extremo que el BCR ha dado la voz de alerta? ¿Qué ha inundado el Estado de una ralea perulibrista de la peor estofa, signada por delincuentes, prontuariados, hasta convictos con penas suspendidas, etc.?

Pregunto ¿Y pa’cuando los cuestionados ministros Juan Francisco Silva (MTC), debe explicar por qué recientemente acordó con algunos gremios de transportistas ampliar por 10 años las autorizaciones de combis, coasters y buses, dejando de lado puntos importantes de la Reforma del Transporte Urbano como la renovación del parque automotor y la renovación de rutas? ¿El ministro Carlos Gallardo (Minedu),miembro de la Fenate, el sindicato fundado por el presidente Pedro Castillo. Durante su primera conferencia de prensa, que promueve el nombramiento de profesores contratados, en contraposición a la Ley. Además que su hija, despache y tome decisiones en esta cartera?

¡SUTEP ACUSA A FENATEP POR FILTRACIÓN DE RESPUESTAS DEL EXAMEN DE MAESTROS!

Pero esto no es todo, sin contar la deplorable presentación ante la Comisión de Defensa y Orden Interno del Congreso de la República del nuevo ministro del interior Avelino Guillen, para hablar sobre la erradicación de la hoja de coca y el proceso de ascensos dentro de la Policía Nacional: la situación es para llorar.

BASTA CARAJO, CUANDO LA PATRIA ESTÁ EN PELIGRO, SU FUTURO NO SE DEBE SOMETER A CÁLCULOS POLÍTICOS O AMBICIONES PERSONALES: SE TRATA DE COMPROMISOS CON PRINCIPIOS Y CONVICCIONES. ESTE ES NUESTRO GRAN DESAFIO.