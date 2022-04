Rosana Cueva ratifica denuncia contra presidente Castillo

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Directora de Panorama, respondió a Pedro Castillo sobre carta notarial: cómo nos vamos a rectificar de una aseveración con base científica?

Con otra de sus grandes habilidades- como la de su tocayo Pedro el apóstol -, Pedro Castillo negó «conocer» y «mover la pelotita en una pichanga» con el empresario Roberto Aguilar Quispe, representante legal de la compañía INIP Ingeniería Integración de Proyectos SAC, que ganó millonarios contratos con el Ministerio de Transporte del actual Gobierno.

Cuál es el temor como para amenazar a través de una carta notarial, y señalar a la periodista Rosana Cueva que se rectifique: «que el hombre con quien aparece jugando al fútbol no es Aguilar Quispe»?. Esto, en relación al reportaje que emitió el dominical “Panorama” el último 10 de abril, donde se publicó una foto para mencionar que el jefe de Estado mantendría cierta amistad con el referido empresario.

“Niego tajantemente, una vez más, conocer a Roberto Jesús Aguilar Quispe, quien no es la persona que participó (en) la actividad de esparcimiento referida como falsamente se señala en la información noticiosa difundida por Panorama». Sino es Aguilar Quispe, quién es?

Ni de vainas ¿Cómo rectificarnos de una aseveración con base científica? Clara y precisa la directora de Panorama expresó que en el dominical se ejerce el periodismo con independencia y responsabilidad como se ha hecho anteriormente con otros gobiernos.

En ese contexto, Rosana se pronunció sobre la carta notarial enviada por el presidente Pedro Castillo y expresó que no es posible hacer la rectificación ya que la aseveración sobre la identidad del empresario Roberto Aguilar y su participación en la pinchanga «delatora» en la Videna, son las conclusiones basadas en métodos científicos de dos reconocidos peritos.

Nuestro trabajo es investigar y aportar indicios sobre posibles casos de corrupción cumpliendo con los pasos que nuestra profesión exige. Panorama y José Beteta del portal vigilante.pe cumplimos con todas las exigencias de una investigación periodística. Las puertas de Panorama están abiertas para escuchar las versiones del presidente de la República y el señor Aguilar».

Asimismo @1 señaló que, el diario El Comerció informó que durante el gobierno de Pedro Castillo se han emitido 24 alertas por acciones contra la prensa, como impedir el acceso a actividades oficiales de gobierno, agresiones a reporteros y más.

EL ROL FUNDAMENTAL DE LA PRENSA ES FISCALIZAR LA LABOR DEL SECTOR PÚBLICO CON VERACIDAD Y OBJETIVIDAD.

Pregunto, dónde están los asesores del presidente Pedro Castillo, o el «rabioso» ministro Torres, «el pelón» ayayero de Cultura, como para aconsejarle que la carta notarial enviada a la directora y conductora del programa “Panorama” transgrede el artículo 2, inciso 4 de la Constitución, que establece como derechos fundamentales las libertades de información y expresión, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno; así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, referidos a las libertades de expresión y prensa?

Porque Vladimir Cerrón no habla con el presidente Pedro Castillo, y simplemente en aras de la verdad, acuda al programa Panorama en vez de pedir a la periodista Rosana Cueva se rectifique? Es su derecho de replica ¿para qué tanto aspaviento?

Que diga quién es el joven de la fotografía, que jugó por su equipo en la famosa pichanguita nocturna, privada y discreta, porque no podremos creer que no lo conozca. Si no lo dice será por algo, así de sencillo.

El «prosor» hace rato está deslegitimado, tan igual o peor que Cerrón, Bellido, Bermejo, nadie cree a estos delincuentes que quieren judicializar el tema para cerrar un medio de prensa gracias al aparato judicial capturado por «el lagarto» por lo tanto no hay justicia y solo es usado como arma política.

Están jugando con fuego… el asedio, ataque y amenaza a la prensa, no pasará: los periodistas no claudicaremos de las garantías que nos proporciona el Estado de Derecho.