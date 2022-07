RONDEROS SECUESTRAN A PERIODISTAS DE AMÉRICA TV

El delito de secuestro se configura cuando se priva a una persona, sin derecho, de la facultad de movilizarse de un lugar a otro, impidiéndole decidir donde quiere o no estar. Cabe mencionar que los delitos de secuestro son sancionados con penas cuya duración se encuentra entre los 20 años de pena privativa de libertad y cadena perpetua.

Pregunto: Que se creen los ronderos??? Ahora secuestran a periodistas y mañana? Eso nos pasa por dejar que el gobierno lo tomen comunistas delincuentes, y no se hace nada. Así los necios del Congreso de la República quieren armarlos??? Volvemos al accionar de terrorista. Cuando secuestraban a periodistas, se metían a los canales y radios y les hacían leer comunicados bajo amenaza? Esto es delito contra la libertad, de secuestro, extorsión. El hecho que después lo liberan no quita la flagrancia, el delito ya se cometió.

NO HAY INCAPACIDAD DEL GOBIERNO DE CASTILLO, SINO INTENCIONALIDAD.

