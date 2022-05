RONDAN GALLINAZOS EN PALACIO DE GOBIERNO

¿Cuál fue el motivo para presentar la moción de censura? De acuerdo a Fuerza Popular, la moción de censura se sustentó en que la ministra Betssy Chávez no habría cumplido “con absolver de forma idónea y a cabalidad las interrogantes planteadas” durante su interpelación en el Pleno del Congreso el pasado 12 de mayo, por lo que indican que con ello demostró “su incapacidad de gestión y negligencia en su actuación”. La titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) acudió al Pleno del Congreso a responder preguntas en referencia a la huelga de Controladores Aéreos, que generó que miles de personas perdieran sus vuelos durante la última Semana Santa y el país perdió miles de millones.

1. Por 71 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, el Congreso votó a favor de la moción de censura presentada por la bancada de Fuerza Popular. 2. Votaron en bloque a favor Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. En mayoría a favor, se pronunciaron Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú y Alianza Para el Progreso. 3. Las bancadas que se opusieron fueron Perú Democrático, Juntos por el Perú y algunos legisladores no agrupados que votaron en contra y en abstención.

Es evidente que no hubo acuerdo, Cerrón salió sonriente y ordenó cortar la cabeza a la ministra de Trabajo. Pero, dejo mensaje o instrucciones al «títere» y ordenar las cosas de acuerdo a lo que el Grupo de Puebla y el G2 de Cuba indican: convocar Asamblea Constituyente, Nueva Constitución chavista estatista, demás cojudeces de la típica hoja de ruta cubana?

