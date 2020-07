Rómulo León Romero da declaración exclusiva para PYSN buscando reivindicar sus apellidos que en varias oportunidades a estado inmerso en escándalos públicos.

Romulito León Romero busca revertir la imagen de escándalos y temas de corrupción que han rodeado a su familia, él manifiesta que siempre creyó en la inocencia de su padre, el tuvo que vivir con procesos judiciales e impedimento de salida del país además de trabajar con sobresaltos por más de 10 años, por el caso Petroaudios.

“…siempre concederé que la inocencia se debería mostrar en otros ámbitos, pero dada las circunstancias y dado los hechos, me he visto en la obligación, de optar por medidas paralelas, como por ejemplo concederte esta entrevista para no solamente hablar de situaciones que puedan, he ser de mi competencia en el ámbito legal sino para hablarte también sobre mi persona en el plano personal y como calidad humana…”

“…fueron diez años largos de batalla que luchamos por demostrar nuestra inocencia, a mi se me denunció por delito de encubrimiento, por haber encubierto a mi padre… a mi me denuncian por el acto de encubrimiento porque yo protegí a mi padre cuando sale el escándalo, quien esconde a mi padre fui yo y eso no lo sabe la gente porque creo yo que todo hijo haría por su padre, porque yo confiaba en su inocencia”

En una parte de la entrevista Romulito resalta que hubo presión por parte del palacio de gobierno para impedir la salida de prisión de su padre.

“… el juez Barreto de primera instancia, la de segunda instancia, todos actuaban con miedo y bajo presión, que mi padre no salga de la cárcel, habían llamadas telefónicas directas desde palacio, para que mi padre no salga de la cárcel, eso no lo digo yo, eso lo dijo el presidente del Poder Judicial en su momento”

León Romero sin mencionar su nombre da ha entender que Luis Nava Guibert hoy con prisión preventiva domiciliaria es quien traiciona la amistad a su padre y al presidente Alan García.

“Yo me reservo el nombre de decir quien, si me está escuchando, usted sabe a que me refiero, mi padre lo llevó al partido, mi padre le dio el puesto que usted tuvo por largos años con el presidente García, fue por mi padre que se ganó la confianza del presidente García, sin embargo cuando el presidente García muere, usted lo traiciona y le da un puñal por la espalda, a usted me refiero…”

