ROJOS RABIOSOS SE QUIEREN BAJAR A MINISTRO BECERRA

RUTH LUQUE LO DENUNCIA, DEFENSORA DEL PUEBLO LO CLAVA, CAVIARES, ROJOS Y MORADOS REYES DE «CONSULTORÍAS» LO QUIERE BAJAR POR OPINIÓN CONTRA EL USO DE NIÑOS EN MANIFESTACIONES.

Dónde están los derecho a proteger la vida de los niños? No es delito llevar a menores de edad a marchas, tanto en la China o en la cochichina? Si es delito poner en riesgo la vida de niños, «usarlos como parapetos o escudos humanos» en violentas marchas de protestas en zonas intangibles y en estado de emergencias. Entonces porqué el carga montón contra el ministro Becerra? Será por desnudar los grandes negociados de las «consultorías» por más de 780 millones en los últimos años!!!

Cuáles son las razones de estas garrapatas para cuestionar declaraciones del ministro Oscar Becerra contra las mujeres aimaras?

1. Considerar que las madres de Puno alquilan a sus hijos por necesidad para que participen en las movilizaciones contra el Gobierno.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos» a hechos que pueden desencadenar actos de violencia? ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la que estamos siendo testigos?”, fue la opinión del ministro Becerra, sobre un grupo de mujeres aimaras afectadas por bombas lacrimógenas que dispararon efectivos de la Policía Nacional el jueves 2 de marzo en la plaza San Martín durante una marcha contra el Gobierno.

2. Para la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, «son denigrantes las expresiones del ministro de Educación al criticar a las mujeres aimaras que salieron a protestar con sus bebés en Plaza San Martín e indicó que “ni siquiera los animales exponen a sus hijos” a hechos que pueden desencadenar actos de violencia».

3. El Movimiento Manuela Ramos también cuestionó dichas palabras: “Mujeres que se manifestaban de forma pacífica y que habían llevado a sus hijos en las espaldas fueron fuertemente reprimidas por la PNP, quien lanzó bombas lacrimógenas sin ninguna consideración a las y los niños. Ahora el Ministro de Educación las tilda de ‘peor que animales’ e incluso las acusa de haberlos ‘alquilado’”.

4. Ruth Luque: «Detrás de esa expresión racial, está diciendo que una mujer aymara no puede desplazarse” El argumento de Luque, es que el ministro de Educación ha pretendido culpar a las propias ciudadanas tras su accionar.

«No son disculpas sinceras, son tardías su expresión, tiene una alta carga racista. El dijo que «ni siquiera los animales exponen a sus hijos, los vemos todos los días en los canales de naturaleza. Entonces, uno no espera que un representante político, menos de una cartera como el Ministerio de Educación descargue de esa manera sobre un conjunto de mujeres».

5. Para Luque, el titular de Minedu está perdido, desconoce la cultura de nuestras poblaciones. Asegura que el funcionario público desconoce la cultura originaria de los pueblos en el Perú.

«Evidencia el cero conocimiento de lo que significa la cultura en nuestras poblaciones. Las mujeres aimaras siempre han ejercido sus derechos con sus hijos. El cuestionamiento es por la carga discriminatoria que tiene con las mujeres aimaras y eso, tiene que ser reprochado política como penalmente».

Que calidad moral tiene la congresista Ruth Luque, que quiso aprovecharse de las marchas en el Cusco y por «figureti» fue expulsada por los manifestantes al tratar de sacar ventaja y unirse a la marcha en la Plaza Tupac Amaru, con el pretexto de apoyarlos? Luque, se encontraba en semana de representación y, según testigos, quería dar declaraciones teniendo como fondo las ollas comunes que organizan los ciudadanos que marchan contra el gobierno de Dina Boluarte.

6. Se sumó al ataque la congresista morada Flor Pablo, rechaza enérgicamente las denigrantes palabras del ministro de Educación. La presidenta Boluarte DEBE repudiar y RECONSIDERAR la permanencia en su gabinete de un funcionario que abiertamente insulta a las mujeres.

SERÁ QUE CAVIARES, ROJOS Y MORADOS TIENEN UN CONCEPTO SOBRE LOS DDHH DE LOS NIÑOS PARA CADA OCASIÓN: NO ES AMOR AL CHANCHO SINO A LOS CHICHARRONES: LAS CONSULTORÍAS

Ante la ola de reclamos y críticas, el ministro Becerra se disculpó:

“Lamento que unas desafortunadas expresiones mías hayan sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños, que son mi principal preocupación. La forma como me he expresado, sí, definitivamente (ha sido desafortunada) y por eso he ofrecido ya una disculpa”.