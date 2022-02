Rojimios se tiran balas de plata y oro

¡Clickear Stars! (Votos: 2 Promedio: 5 )

Alharaquiento ya no saben qué hacer frente a la crisis económica. Lo señala Financial Times, será la sepultura de la inversión extranjera en el Perú? Sabiendo que este diario lo leen los grandes inversionistas del mundo en Singapur, Hong Kong, Londres, Frankfurt, Paris y Nueva York”…???

Lo real es que los rojimios durante el 2do. Gobierno de la presidente Alan García, salían a los medios y gritaban que se estaba engañando a los peruanos con el cuento dél crecímiento (7.2%anual promedio x 5años) que de debía por los altos precios de los minerales. Hoy en este gobierno inepto e incompetente de izquierda, los precios y el volumen son dobles y el Perú solo crecerá 2% este año.

Esa es la verdad monda y lironda, en números (evidencias), el 2006-2011 el gobierno de Alan García con más de 160 mil obras fué el mejor quinquenio de la historia del Perú. La diferencia está en la gestión, en la capacidad frente a la incapacidad! Con esta izquierda perezosa ignorante y corrupta de filosofía jibarizadora y troceadora de la riqueza, la mayoría de peruanos nos vamos al hoyo.

Es la misma izquierda coimera que se reúne en el búnker de «se-rata» de Breña, donde el «sobrino» de «sombrero luminoso», abre la puerta a lobistas, empresarios y amigotes. Esta izquierda ociosa y lambiscona siempre miente y manipula, con su floro barato acomodan las cosas a su conveniencia, lo cojonudo es que hayan idiotas que les creen…

Es la izquierda caviar que se muerde la lengua con los gobiernos choros de Toledo, Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti y Pedro Castillo? Como sus cerebros no carburan, siempre salen con algo nuevo para atacar al gobierno de Alan García e inventar tantas estupideces. Como por ejemplo:

1. Que el crecimiento de América Latina dependían de las exportaciones de sus materias primas a China y otros países desarrollados en un mercado mundial en expansión. Hoy ese mercado se ha retraído. Moraleja: abandonemos la economía primario-extractivista.

2. Que no solo hay que evaluar lo que exportamos sino tambien las IED. El consumo privado, el gasto público y la inversiones del empresariado mercantilista, que antes vivía de sus vínculos con los políticastros corruptos. Y la variable más importante: que Alan García tuvo suerte de no chocar con el efecto pandemia?

3.La coyuntura externa favorable ayudó a que la economía peruana alcanzara su mayor dinamismo de la historia reciente. Los ejes del crecimiento fueron comercio y servicios, que, además, son actividades intensivas en generación de empleo. La inversión privada tuvo un impulso constante a lo largo de todo su gobierno, llegando al 19,1% del PBI. Por su parte, la inversión pública fue menos favorecida logrando un 4,8% con respecto al PBI.

4. Sin embargo, el crecimiento de las exportaciones (favorecidas por altos precios internacionales) ayudó a que la posición fiscal lograra incluso ser superavitaria a pesar de la expansión del gasto público.

5. Que hubo un impulso bastante obvio, agarrando la mejor parte del superciclo de los commodities. Eso tuvo una consecuencia fortísima sobre las exportaciones y el movimiento económico en general en el Perú. Pero es justo también decir que en su gobierno hubo una sensación de promoción de inversión privada que quizás perdió el impulso en los siguientes gobiernos.

6. El PBI creció cerca del 8% en su primer año (2006). Pasó en el 2008 casi al 9%, a pesar de la crisis mundial, que se tradujo en un estancamiento económico local en el 2009. Como cifra promedio del quinquenio, el PBI creció 7,2%. Asimismo, la inflación se mantuvo controlada a lo largo del período 2006-2011, teniendo una variación porcentual anual promedio de 2,9%. La desnutrición crónica se redujo y pasó de 22,9% a 17,9%. Por último, a partir de la promocionada apertura comercial y del alto precio de minerales, el país vivió una época de bonanza en las exportaciones.

7. Aprendan, no sigan quemando sus neuronas buscando delitos que no pudieron comprobar en más de 30 años de investigaciones. A llorar al río.

Esto no queda aquí, el premier Torres es un bombero que tiene una manguera con gasolina con el gallinero alborotado. El tono incendiario de las declaraciones del premier y del presidente Pedro Castillo generan más «inestabilidad» y más «enfrentamiento» con el Congreso, con falsas acusaciones.

Para terminar, se la pongo como para zurdo bruto: ¿Quién es el malo de la película: el corrupto que se reúne en un búnker «clandestinamente» rompiendo la ley para dar licitaciones a lobistas o los congresistas que se reúnen en un lugar público para supuestamente «vacar» al corrupto?. Ahora razona y piensa quién hace lo correcto…