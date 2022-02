Róger Nájar recibe respaldo de bases del país para Premier

Up Next

No se puede olvidar el pasado sangriento de Sendero Luminoso

Como se sabe tras la renuncia de Mirtha Vásquez a la Presidencia del Consejo de Ministros, el Gobierno dirigido por Pedro Castillo queda nuevamente expedito para enrumbar hacia un gobierno de ancha base, el mismo que estaría dirigido por el ex parlamentario de amplia trayectoria política y partidaria. En su carta de despedida, Vásquez menciona la falta de claridad y decisión del mandatario para deslindar de la corrupción dentro de su propia administración. Y es que, en las últimas semanas, la gota que derramó el vaso ha sido la crisis interna en el Ministerio del Interior.

La influyente y bien informada revista Caretas señaló hoy que a lo largo de este mes, Palacio ha recibido sendas cartas de apoyo al ex congresista y militante de Perú Libre, Róger Nájar para ocupar el cargo de Presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Mirtha Vásquez.

