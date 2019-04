Si hay personas que no tienen sangre en la cara, víricas, tóxicas, garrapatas que se suben al carro del poder y que fungen de periodistas, esa es Rosa María Palacios y la cara la ayuda.

En la nueva edición de Sin guion, la abogada RMP habló del Equipo Especial Lava Jato y la prensa peruana, quienes estarían sufriendo un ataque político para impedir las investigaciones del caso Odebrecht? Según ella, existe una ataque sostenido por parte de algunos políticos, los cuales aseguran que la Fiscalía y la prensa son los responsables del suicidio del expresidente Alan García.



Alguien le a hecho creer a RMP que en verdad es líder de opinión? Que sus ataques al APRA y al fujimorismo son gratuitos? No. Los gruesos ataques de todo calibre en “Sin Guión”, son de gruesos calibre y direccionados a los opositores del gobierno. Si se tratara de una periodista decente porque no llama a la persona a la que piensa involucrar y confirma el dato recibido. Por ejemplo, Becerril o Mulder como representantes de sus partidos no le quieren contestar, registra en su crónica su negativa. Esa es la primera norma del periodismo”, pero no lo hace. Pobre Alan(aún muerto) y pobre Keiko, los tiene de punto.