Paz no romance Cuando su relación se enfrenta a muchas peleas, pegue los pétalos de dos rosas blancas, tres dientes de ajo, un puñado de sal gruesa y colóquelos dentro de un copo transparente. Deja todo a los pies de un hermoso árbol. Encienda un paquete de velas en un plato y pida a la naturaleza que trague paz y armonía para su relación. Rece un Padre Nuestro y una Salve Reina. No dejes que nadie te vea haciendo simpatía. Tire los restos de los materiales a la basura, menos la escama y el plato, que se pueden reutilizar después de los lavados.

Nuestra vida no siempre va bien en todos los aspectos. Hay un sector que se enfrenta a mayores desafíos o necesita más atención, ¿verdad? Para ayudarlo a lograr más éxito en esta área, traemos algunos rituales con un ingrediente que todos tienen en casa: ajo . Las simpatías son simples y se pueden realizar en cualquier momento. Descubre cómo ahora!

