RICARDO PINEDO LE DA RECONTRA DURO A “CHICHO” MOHME

Exsecretario de Alan García, Ricardo Pinedo publica lo que tal vez muchos piensen sobre Chicho Mohme, dueño de La República, y socio de José Graña en América TV. El detonante es una caricatura donde se ponía en boca del fallecido Alan García palabras que nunca dijo.

En realidad hoy todo se puede esperar Chicho de Mohme. LA REPUDICA ( Motejo que le puso montesinos), una vez más ataca Alan García, con la finalidad de distraer las acusaciones de su patrón el precario inquilino de Palacio de Gobierno, jefe de la mafia criminal.

«Chicho», cómo todo garrapata olvida que era visitador compulsivo de la Salita del SIN. Situación que sus dos felpudines, Angel Paez no quiere mencionar y Cesar Romero se niega hablar. Otro es el miserable Carlín. Todos saben como han generado billetes esta familia, con una empresa quebrada.

1. Bien lo señala en su tweet Ricardo Pineda Caldas,#GustavoMohmeEresUnaMierda

Ningún familiar de Alan tiene relación alguna con los depósitos congelados en Andorra. Y lo sabes.

2.Cuando Montesino (diarios chicha) insultó a tu padre de gay el Apra defendió el honor de Don Gustavo. Honor que no heredaste.

3. Manchar el honor de una familia con calumnias con caricaturas solo habla de la podredumbre moral de la gentuza de tu pasquin. El Apra no tiene la culpa de tu atracción por corruptos como Toledo, Humala, Villarán, Vizcarra, Castillo a quienes apoyaste.

4.Mi solidaridad con Carla García y con toda su familia a la que intentan agraviar con farsas y calumnias.



5. Con calumnias nunca. Por ejemplo yo no podría afirmar que el Pdte Alan García te botó del Despacho cuando fuiste a pedirle que se te adjudique unos “terrenitos” para construir un condominio en playas de Piura. No puedo afirmar eso pues no tengo pruebas.

Se olvida este traidor que apoyó a los terroristas del MRTA soplándoles lo del «túnel» en la embajada de Japón? Qué siempre negoció bajo la mesa para sacar ventaja, es bueno recordar como se hizo de América TV sin poner un centavo. Y como le lamia las tabas a Vladimiro Montesinos? Porqué nunca salio el videito? A mucho los metieron a la cana sólo por un video y Chicho pasó piola?

¿A qué está jugando Chicho Mohme? Defender sus intereses y socavar la democracia ¿Un periódico como La República con «escabrosa historia» en los últimos años, nos quiere dar lecciones de moralidad a los apristas? ¿Podemos creerle a este periódico que funge de arbitro moral en el Perú, pretendiendo que sus editoriales y opiniones sean la última palabra? NO. Los constantes ataques de infamias e insinuaciones contra Alan García, lo confirman, el despliegue de una campaña mediática como una tormenta en bacinica que salpica toda su mierda con la finalidad de joder al Partido del Pueblo.