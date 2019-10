El Broadcaster, Ricardo Belmont Cassinelli volvió a aparecer en su cuenta de Youtube y Facebook en donde tuvo duras palabras contra el presidente de la república Martin Vizcarra.

Belmont dijo que el presidente sobornó a los medios de comunicación con Mil Millones de soles para que apoyasen todas sus medidas contra el congreso.

“La prensa me destrozo, me demolieron en pasadas elecciones, ahora hemos llegado a que el Perú ya no tiene congreso, no estoy defendiendo a los congresistas,(…) estos mismos que aplaudieron que vivieron y mamaron de Fujimori ahora aplauden a Vizcarra, son los mismos periodistas”.