Un poco de contexto

La economía en los videojuegos, lo que se le dice en si “ECONOMÍA” no ha sido muy explotada en esta generación debido a la mayoría de las personas que prefieren ver buenos gráficos a una buena historia y/o profundidad en el juego.

Hablar de Age Of Empires es tirar al error debido a su temática más centrada en la estrategia militar. Sí es cierto, cada facción tiene una rama económica diferente en el juego, pero siendo sincero, en el Age no se ve el ámbito económico tan de cerca como otros juegos.

Introducción

Y aquí es donde entra The Guild 2 Reinassance… Sí, un juego que es poco conocido, pero que los amantes de la “economía en los videojuegos” ven como algo de culto y aunque tenga una puntuación de 56 en Metacritic, es una de esas “joyas” que salen a la luz solo cuando uno está de pasada en Steam… cuando hay ofertas… y que son de Navidad o Fin de Año.

Mecánicas

Decir que tiene mecánicas parecidas a Banished, es hablar por hablar, Banished no es un juego solo económico, sino que también llama al criterio del jugador y lo hace participe de un pueblo en donde absolutamente todo (Sí, todo…) puede pasar. The Guild 2 Reinassance es más humano, controlas un negocio familiar, tu misión es hacer que tu dinastía comercial supere a las demás y sobre todo que no se extinga, además puedes conseguir títulos de nobleza (¡comprándolos, no va a ser!) y formar alianzas con otras dinastías que no quieran verte muerto.

El juego usa además una mecánica de niveles que lo hacen parecer más un juego de rol que uno basado en teorías económicas, por ejemplo, los stats o habilidades de conocimiento, retórica y empatía son para personajes de la clase eruditos (serían más políticos, en resumen), caso contrario: los artesanos los cuales tienen más afinidad por las habilidades de producción de herramientas, etc.

Comentario

¿Es difícil? Para mí, sí lo es… Por favor, tener en cuenta mi estilo de juego, no tengo costumbre de jugar este tipo de cosas porque soy paciente, pero hasta cierto punto. Decir que es una joya es decir la verdad, pero es una joya para quien quiera verlo así. Si eres uno de esos jugadores a los que les va más los shooters o los juegos de estrategia bélica, podrías intentar jugarlo, pero quizá no le veas el potencial como otros gamers lo ven. Este es un juego para las personas que pueden estar frente a un monitor previendo lo que puede pasar si hacen una determinada acción en lo que respecta a lo económico, no es tan complejo como Banished (por hacer una comparación) pero sí logra ser un poco tedioso en su esencia jugable.

¿Lo recomiendo? Sí, pero como especifiqué antes, no es para todos los gustos.

Puntuación: 8.5/10