Se encontró una fosa común con los restos de 215 niños en un antiguo colegio para indígenas en la ciudad de Kamloop, Canadá.

Parece que los niños eran estudiantes de la Kamloops Indian Residential School en Columbia Británica, que cerró en 1978.

Las escuelas residenciales fueron internados obligatorios administrados por el Gobierno de Canadá y las autoridades religiosas durante los siglos XIX y XX con el objetivo de asimilar por la fuerza a los jóvenes indígenas.

El primer ministro Justin Trudeau ya ha dicho que se trata de un “recordatorio doloroso” de un “capítulo vergonzoso en la historia de nuestro país”.

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart – it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021