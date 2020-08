En el Perú hemos superado los 500 mil infectados por coronavirus. Según las cifras oficiales son más de 25 mil peruanos fallecidos. Todos los días vemos que los hospitales adolecen de la falta de camas y sistemas de respiración, lo que sería el principal factor para el fallecimiento de las víctimas de coronavirus.

El gobierno está abocado al 100% al diseño e implementación de políticas y efectuar las compras necesarias para minimizar, sobre todo, el nivel de muertes a nivel nacional. Sin embargo, aún no se superan las graves deficiencias en el abastecimiento de oxígeno medicinal que deben ser atendidas inmediatamente. Considero que las acciones deben ser desburocratizadas pues será la única forma de adquirir camas, respiradores y lo mínimo elemental para salvar la vida de los peruanos, inclusive se podrían destinar presupuestos millonarios para la edificación de hospitales dedicados exclusivamente al coronavirus, así como se destinaron millones para los Juegos Panamericanos y con una rapidez impresionante se levantaron las torres de la Villa Panamericana en seis u ocho meses.

Tenemos seis meses de emergencia sanitaria y los problemas siguen siendo los mismos; esto quiere decir que podría existir un viraje de criterios que, en vez de invertir millones en bonos sociales, se inviertan millones en infraestructura en salud o en todo caso que se lleven a cabo ambas estrategias de manera conjunta, pero por desgracia, no se soluciona ni una ni otra; ni el bono que satisfaga las demandas sociales ni la infraestructura médica.

Por lo tanto, señor presidente todo indica que tiene que rodearse de verdaderos gestores altamente operativos donde el discurso político no los invada y la corrupción no los toque, pues solo así sus esfuerzos señor presidente, tendrán un impacto objetivo en la población. Hasta la próxima semana.

