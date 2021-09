Reserva de Hoteles los 12 Mejores Sitios Web.- Al igual que con los mejores sitios de reserva de vuelos, no hay escasez de recursos disponibles cuando necesita hacer una reserva de hoteles, reservar una habitación de hotel barata. Desde metabuscadores que te envían a sitios de la empresa, a OTAS (agencias de viajes en línea) reservables, a sitios de hoteles corporativos, las opciones para los mejores sitios de reserva de hoteles pueden ser abrumadoras. Pero al hacer su búsqueda, decidir qué sitios de reservas de hoteles comparar debe depender de la frecuencia con la que ofrecen las mejores ofertas de hoteles, y cómo prefiere ver y filtrar los resultados de búsqueda.

Los Mejores Sitios de Reserva de Hoteles para Comparar Precios

Para la mayoría de la planificación de viajes, la mejor estrategia general es comparar precios de múltiples fuentes, incluido el propio sitio web del hotel, ya que a veces ofrecerá ofertas que no se comparten con sitios de terceros u ofrecerá las mismas tarifas que los sitios de terceros menos las molestas tarifas de reserva. Los sitios de hoteles también ofrecerán ofertas de paquetes (inclusiones de amenidades incluidas y similares) que no se comparten con sitios de terceros.

En pocas palabras: Ya sea que busque en un sitio de hotel en esta lista o en un motor de búsqueda de hotel preferido por su cuenta, siempre consulte el sitio web real del hotel también, o llame a su línea de reservas, para asegurarse de que realmente está obteniendo la mejor oferta de hotel. No se olvide de comprobar la política de cancelación como el mejor sitio de reserva de hotel es uno que tiene una política flexible en caso de que sus planes cambian.

Si está tratando de averiguar la mejor manera de buscar hoteles baratos: Primero, escanee esta lista rápida de los mejores sitios de búsqueda de hoteles, sin ningún orden en particular. Luego, desplácese hacia abajo para leer resúmenes en profundidad de cada uno.

Booking.com

Kayak

Priceline

BookingBuddy

Hotels.com

Hoteles combinados

Expedia (propietaria de Travelocity y Orbitz)

Agoda

TripAdvisor

Trivago

Google

Hotwire

Travelpony

Ninguna lista de los mejores sitios de reserva de hoteles es exhaustiva, pero estos 12 representan una combinación de los grandes favoritos de la multitud mezclados con algunas opciones de búsqueda de hoteles más nuevas y de rendimiento similar que tal vez no conozca.

A todos les fue bien en las pruebas: Los precios para las mismas fechas y destinos fueron bastante consistentes de un sitio a otro, pero la volatilidad de los resultados puede variar en función de su destino, la anticipación con la que busca las mejores ofertas de hoteles y la época del año que visita (es decir, temporada alta vs.baja).

Con eso en mente, aquí están los mejores sitios de reserva de hoteles para comparar precios para su próximo viaje, además de la mejor característica de cada uno. Si faltan sitios de hoteles que crees que deberían incluirse, por favor, menciónalo en los comentarios.

Booking.com

En la medida en que mantenga sus opciones abiertas va, Booking.com devuelve los resultados de búsqueda más eclécticos, con una mezcla saludable de hoteles, apartamentos y hostales. Pero si esto es algo bueno o malo depende completamente de sus preferencias.

Si no eres fan de los hostales, por ejemplo, los resultados de búsqueda de hoteles como este significan que tienes que filtrarlos, creando un paso adicional que otros sitios de reservas de hoteles no requieren.

Dicho esto, Booking.com ofrece algo para todos. Y su práctico motor de búsqueda de hoteles muestra el costo total por adelantado (excepto impuestos) que, al igual que HotelsCombined, es útil cuando se comparan las tarifas de hoteles baratos; ser capaz de ver que el costo total del hotel por adelantado le ayuda a determinar rápidamente qué hoteles se ajustan realmente a su presupuesto.

Mejor característica: La variedad de tipos de propiedades y resultados de búsqueda combinados. Booking.com es un buen sitio de búsqueda de hoteles para una amplia gama de presupuestos.

Kayak

Al igual que su búsqueda de vuelos, la búsqueda de hoteles de Kayak ofrece una interfaz limpia y fácil de usar con muchos filtros disponibles. También muestra las tarifas de otros sitios de reservas de hoteles para que pueda compararlas todas en un solo lugar.

Pero el primer resultado del precio del hotel a menudo es más alto que las mejores tarifas más abajo en la lista, a menos que filtre específicamente por precio. Los resultados de búsqueda de hoteles de Kayak se ordenan automáticamente por el vago factor de lo que es “Recomendado”, lo cual es cierto en muchos sitios de reservas de hoteles.

A menudo, las tarifas más altas se llenan primero mientras se desplazan los resultados, y a veces ese precio de plomo es mucho más alto que otras opciones de hotel comparables. Es difícil ver cómo esto es útil, especialmente si el objetivo de los motores de búsqueda de hoteles es ayudarlo a encontrar los mejores precios de hoteles.

El aspecto mínimo del sitio es agradable, pero tiene un inconveniente: La opción de ordenar por precio es un menú desplegable gris difícil de encontrar en la parte superior de la lista. Kayak presenta opciones sólidas y comparaciones de precios, siempre y cuando estés dispuesto a escudriñar o ordenar por precios.

Mejor característica: Interfaz limpia y fácil de usar. También es una de las mejores aplicaciones de hoteles que puedes descargar en tu teléfono.

Priceline

Priceline tiene uno de los diseños de diseño más atractivos visualmente de los principales motores de búsqueda de hoteles, y definitivamente es uno de los sitios de hoteles más fáciles de navegar. Ninguno de estos sitios de búsqueda de hoteles es dramáticamente diferente de los demás en términos de tarifas o comparación de precios, por lo que la usabilidad puede ayudar mucho a mejorar la experiencia de búsqueda de los mejores precios de hoteles.

Como era de esperar, los precios de Priceline están a la par con las otras agencias de viajes en línea (OTAS), y sus resultados se centran en gran medida en los centros urbanos y las zonas turísticas. El gran atractivo de Priceline siempre ha sido sus opciones únicas de “Nombra tu propio Precio” y “Oferta Exprés”: La primera le permite enviar un precio final del hotel que está dispuesto a pagar, que el hotel puede aceptar (con una reserva no reembolsable). Esta última es una oferta flash que oculta el nombre del hotel hasta después de reservar. Si bien son algo ingeniosas, estas opciones de búsqueda de hoteles pueden ofrecer ahorros significativos.

Mejor característica: Las características de Priceline “Nombra tu propio precio” y “Oferta Exprés” son los principales diferenciadores de otros sitios de hoteles con descuento. Son una gran ventaja si está buscando las mejores ofertas de hoteles y está abierto a no saber exactamente qué hotel está reservando.

BookingBuddy

Compara múltiples sitios de reservas de hoteles con un solo clic para encontrar las estancias más baratas en BookingBuddy. Este sitio le permite comparar rápidamente los precios de tantos otros sitios de búsqueda (como VRBO o Trivago) como desee, sin tener que hacer un montón de búsquedas diferentes. Simplemente seleccione los sitios de búsqueda de hoteles / alquileres de vacaciones que desea comparar y BookingBuddy abrirá una nueva pestaña con las fechas de estadía y el destino seleccionados ya completados.

Mejor característica: BookingBuddy le permite comparar alquileres de vacaciones y hoteles al mismo tiempo, para que pueda ver cuál es la mejor oferta en su destino.

Hotels.com

Hotels.com le ayuda a encontrar las mejores ofertas de hoteles a través de toneladas de filtros que le permiten limitar su búsqueda. Sus resultados iniciales tienden a mostrar un equilibrio saludable de hoteles de gama baja y alta, principalmente en o alrededor de los centros de las ciudades.

Eso es lo que la mayoría de los viajeros quieren en un motor de búsqueda de hoteles: una lista robusta y fácilmente refinada de opciones bien ubicadas. Los precios estaban a la par con otras OTAS.

En el lado negativo, los resultados de búsqueda de hoteles también incluyeron una gran cantidad de hoteles grises que están “completamente reservados”, lo que no tiene ningún propósito para el cliente, aparte de generar urgencia que grita: “¡Mira! Algunos hoteles ya están agotados! Mejor date prisa!”Como muchos sitios web de hoteles baratos en estos días, Hotels.com también incluye muchas propiedades no hoteleras, incluidos condominios, casas de huéspedes y bed and breakfasts.

Mejor característica: Hotels.com ofrece más filtros de búsqueda de hoteles de los que la mayoría de los viajeros podrían usar, pero es bueno tener esas opciones.

HotelsCombined

HotelsCombined, uno de los mejores sitios de reserva de hoteles, es una herramienta de metabúsqueda que busca en una amplia gama de fuentes para encontrar las mejores ofertas de hoteles, incluidas las OTAS, así como los sitios propios de los hoteles. Los resultados de búsqueda incluyen varias opciones de la misma fuente, lo que le permite comparar diferentes tipos de habitaciones (por ejemplo, “cama queen” vs. “habitación elegida al registrarse”).

También puede alternar entre los precios de los hoteles que incluyen o excluyen impuestos. HotelsCombined incluyó una gran cantidad de hoteles del aeropuerto en los mejores resultados, y por defecto el precio total de todo su viaje, en lugar de la tarifa nocturna más común.

Ninguno de estos es un problema en sí mismo, pero complica el proceso de comparación de precios cuando la mayoría de los otros sitios de hoteles muestran solo la tarifa nocturna.

Mejor característica: El gran volumen de resultados hace que este sea un buen lugar para comenzar su búsqueda de hoteles, pero asegúrese de examinar los precios y las opciones cuando aterrice en el sitio real de reservas de hoteles para asegurarse de que coincidan.

Expedia, Travelocity, and Orbitz

A falta del esquema de color y las fuentes, sería difícil encontrar mucha diferencia entre estos tres sitios de reserva de hoteles heredados. Expedia, Travelocity y Orbitz son propiedad de Expedia Inc., y los tres utilizan el mismo diseño, con algunos pequeños ajustes.

Curiosamente, los resultados de búsqueda de hoteles varían ligeramente. El resultado de los mejores hoteles para cada búsqueda de prueba fue el mismo en los tres sitios de reserva de hoteles, pero el orden de la lista de hoteles a continuación varió. Los precios, por supuesto, eran los mismos, ya que todos están impulsados por Expedia.

Estos motores de búsqueda de hoteles perfe ctamente bien no son tan diferentes de Hotels.com: Tienen muchas opciones, precios que generalmente son buenos pero no siempre excelentes (como con cualquier sitio de reservas de hoteles) y filtros de búsqueda de hoteles útiles.

Eso podría ser un elogio débil para los sitios de hoteles con descuento, pero hay algo que decir para la consistencia, ¿verdad? Mantenga un ojo en las ofertas de estos sitios de hoteles y ofertas por tiempo limitado, que es cuando cualquiera de estos tres motores de búsqueda de hoteles son más propensos a vencer sustancialmente a su competencia.

Mejor característica: Confiabilidad. Expedia, Travelocity y Orbitz son los acuerdos de Honda de los sitios de reserva de hoteles. Encontrará de forma confiable lo que necesita, a los mejores precios y con la mínima molestia. Solo asegúrese de comparar los precios con un sitio de reservas de hotel que esté fuera de la familia Expedia.

Agoda

Agoda comenzó como un sitio de reservas de hoteles con un enfoque en Asia, y ese enfoque sigue siendo evidente en la página de inicio, donde las propiedades en Malasia, Tailandia y otros destinos del Este obtienen propiedades destacadas. Pero ahora que Agoda ha llegado a los Estados Unidos, ofrece una experiencia de búsqueda de hoteles que coincide con algunos de los mejores sitios de hoteles en esta lista.

Incluso hay casos en los que Agoda tuvo mejores ofertas de hoteles que su competencia, incluido un resultado de búsqueda de hoteles en el que el costo total de la reserva fue más de $200 menos que el mismo hotel en Priceline (con un código de cupón). No esperes ese tipo de resultados cada vez, pero muestra que Agoda, como el resto de estos sitios de reserva de hoteles, vale la pena consultar las mejores ofertas de hoteles.

Mejor característica: Una buena selección de lugares bien ubicados para alojarse, con algunos de los mejores precios de hoteles alrededor.

TripAdvisor

Al igual que HotelsCombined, la búsqueda de hoteles de TripAdvisor muestra algunas de las mejores ofertas de hoteles de una variedad de sitios. La herramienta está integrada en la función de búsqueda general de TripAdvisor, lo que le permite navegar por la amplia biblioteca de comentarios del sitio y luego comenzar su reserva de hotel sin problemas.

La lista inicial de resultados de búsqueda de hoteles muestra el precio más bajo y muestra la fuente de ese precio, para que sepa dónde (fuera de TripAdvisor) se realizará su reserva de hotel. TripAdvisor busca en la mayoría de los principales sitios de reservas de hoteles, así como en algunos menos conocidos; en su caso, también incluye la propia página web del hotel.

También puede reservar directamente con TripAdvisor, aunque sus tarifas son proporcionadas por Booking.com. TripAdvisor no presenta resultados de Agoda, lo que significa que se habría perdido la oferta mencionada anteriormente, una prueba más de que no hay un sitio de reservas de hotel perfecto, y que los resultados de búsqueda de hoteles dependen de su destino y de los socios del sitio.

Mejor característica: TripAdvisor ofrece a los usuarios la capacidad única de investigar simultáneamente las opiniones de los hoteles y comparar los precios de los sitios de reserva de hoteles.

Trivago

Otro sitio de metabúsqueda de reservas de hoteles, Trivago hizo superficie ese cupón de bajo precio que se encuentra en Agoda. Sin embargo, no lideró con ese precio, eligiendo en su lugar mostrar prominentemente un precio más alto de Booking.com en texto grande y verde. Extraño.

La oferta de Agoda de menor precio fue la segunda en los resultados de búsqueda de hoteles, mostrada en pequeño texto gris junto con varios otros. De hecho, Trivago encontró varias ofertas de hoteles más bajas que eso Booking.com precio, pero ninguno recibió la facturación superior por alguna razón.

Esto sucedió en varios otros casos también, donde el precio principal terminó por ser más alto que los mejores precios de hoteles que Trivago pudo encontrar. Lo bueno de realizar una búsqueda de hoteles en Trivago es que Trivago busca en varios sitios de reservas de hoteles menos conocidos, incluido Agoda, además de los sospechosos habituales como Expedia, Priceline y Booking.com.

Pero los viajeros deben echar un vistazo de cerca a los resultados de búsqueda de hoteles de Trivago para asegurarse de que Trivago no oculta una oferta mejor más abajo en la lista.

Mejor característica: La mezcla de Trivago de sitios de hoteles buscados es fuerte, e incluye sitios de hoteles que los viajeros pueden no haber conocido de otra manera, lo que podría resultar en encontrar algunas de las mejores ofertas de hoteles que hay.

Google

El motor de búsqueda de hoteles de Google funciona simplemente ingresando “hoteles en (inserte la ciudad aquí)” justo en Google.com. (También puedes ir directamente a la página de Google Hotels.) Esta función está integrada en Google Maps, lo que la hace muy diferente de cualquiera de los otros sitios de reserva de hoteles enumerados anteriormente.

En Google, las ubicaciones de los hoteles están marcadas por los precios en un mapa, en lugar de por el nombre o cualquier otra característica identificativa. A partir de ahí, la herramienta de búsqueda de hoteles de Google es bastante adelantada, que es lo que debería ser la metabúsqueda.

Al hacer clic en un precio, se muestra el nombre del hotel, las características y las opciones de reserva. En general, no es de extrañar que Google ofrezca un motor de búsqueda de hoteles potente y sin lujos para los viajeros que no quieren todos los aspectos de venta dura de los sitios de hoteles baratos y los motores de búsqueda de hoteles más comerciales. (Y sí, Google hizo superficie que bajo-con-cupón oferta de hotel de Agoda.)

La mejor característica: La ubicación suele ser muy importante al elegir un hotel, y la integración de Google Maps, con satellite y street view, le permite tener eso en cuenta fácilmente en su búsqueda de hotel.

Hotwire

Uno de los mejores sitios de reservas de hoteles para ofertas de última hora y “Hot Rates”, que ocultan el nombre del hotel para darle una mejor tarifa (similar a las ofertas Express de Priceline), Hotwire es una gran opción si no le importa una reserva final con detalles limitados; y probablemente no lo haga si es con poca antelación.

Las descripciones de Hotwire Hot Rates cuentan con tantos detalles sobre la propiedad, así como un radio de ubicación bastante estrecho, que a veces puede averiguar el hotel en el que se reservará, aunque sigue siendo una apuesta. Hotwire también está asociado con marcas de hoteles globales confiables como Kimpton y Hyatt, por lo que puede estar más seguro de que no terminará con una propiedad destartalada.

Los ahorros varían dependiendo del destino, pero las tarifas calientes son constantemente mucho más competitivas que las tarifas Hotwire estándar, que no siempre son el mejor precio en comparación con otros sitios de reserva de hoteles. El principal reparo que la mayoría de los clientes tienen con Hotwire es su “soporte 24/7”, que aparentemente puede ser bastante inútil a pesar de estar siempre disponible para usted.

Mejor característica: Tarifas calientes que lo pondrán en un hotel cómodo, si no de cuatro estrellas, y por un precio de dos estrellas.

Travelpony

Anteriormente un sitio de ofertas solo para redes sociales, TravelPony se ha expandido para ayudar a cualquier persona que necesite un acuerdo en un hotel. Ideal para hoteles nacionales e internacionales, hay un montón de opciones de filtrado para garantizar que obtenga exactamente el tipo de lugar que está buscando.

Puedes filtrar por tipo de establecimiento, (incluyendo hoteles, bed and breakfasts, hostales, apartamentos, resorts, e incluso granjas), instalaciones, distritos, opciones de habitaciones (cancelación gratuita, WiFi gratuito, etc..), por lo que incluso si solo hay una opción por ahí que cumple con todos sus deseos y deseos, que va a encontrar! Hay algunos sitios de reserva menos conocidos que TravelPony enlaces a, así que asegúrese de hacer su investigación antes de finalizar!

Mejor característica: Amplia variedad de opciones de filtrado.