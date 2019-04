Reseña: Withings Sueño Proporciona una Manera Sencilla para el Seguimiento de Sus Noches por $50 más Barato que el de Apple Beddit

el Sueño de seguimiento se ha convertido en una actividad muy popular para muchas personas, ya que en la práctica puede resultar en grandes beneficios para tu bienestar diario, el descanso, los niveles de estrés y la salud mental. Hay muchas maneras que usted puede ir sobre el seguimiento de su sueño, y de la propia Apple vende un par de productos que pueden ayudar, incluyendo el Apple Watch (emparejado con una aplicación de terceros como Almohada) y el Beddit Sueño Monitor.





Withings’ solución a dormir de seguimiento es similar a Beddit, llegando en la forma de una delgada alfombra que usted coloque debajo de usted mientras usted duerme automáticamente el seguimiento y evaluación de la calidad del sueño, el ritmo cardíaco, los ronquidos, la duración, y más. Con la última actualización, Withings Sueño puede incluso detectar alteraciones en la respiración, y a finales de este año, el dispositivo se añade una capacidad para detectar los síntomas de la apnea del sueño.

Diseño y de Instalación

Withings el Sueño es de 25″ x 7.5″ alfombra que tiene un diseño sencillo con una muy agradable y premium acabado de la tela, que coincide bien con el trenzado de cable de alimentación. En realidad, no realmente ver Withings Dormir una vez que se coloca donde debe ir, pero es fácil ver que la compañía se esforzó por hacer un producto bonito a pesar del hecho de que no es algo que todo el mundo a venir a su casa va a ver.





Withings el Sueño es también muy fácil de instalar: simplemente desenrollar la alfombra de la caja, conecte el adaptador de corriente USB incluido en una toma de corriente cerca de su cama, y el lugar de Withings Dormir debajo de su colchón al nivel del pecho.

Esta es una diferencia crucial entre Withings y Beddit sueño de seguidores, desde los Beddit Sueño Monitor se encuentra justo debajo de la sábana y por encima del colchón. Con Withings, nunca me di cuenta de la colchoneta mientras dormía, y algunas noches, incluso me olvidé de que era el seguimiento de mi sueño. Acabo de poner la alfombra bajo mi colchón de la primera noche, y guiado del cable de alimentación a través de tablillas en mi cama, y yo no he tocado o sea necesario para ajustar desde entonces.





una Vez conectado, Withings Sueño pasa a través de un breve proceso de emparejamiento con el iOS aplicación el Compañero de Salud [Link Directo]. Si eres nuevo en el Compañero de Salud, que es Withings’ iOS concentrador de la aplicación, usted tendrá que crear una cuenta con una dirección de correo electrónico, contraseña, nombre, sexo, fecha de nacimiento, peso, altura y consentimiento para permitir que Withings para procesar sus datos personales (que en este caso podría incluir la frecuencia cardíaca, los ciclos de sueño, los ronquidos de los episodios, etc). Withings dice que no vende sus datos, y sólo utiliza los datos anónimos para desarrollar nuevos productos y servicios y, a veces, la conducta de los datos de los estudios.

Después de crear una cuenta, Withings Dormir calibrar y una vez que rápido proceso se realiza en el tapete estará listo para el seguimiento de su sueño. Esto se realiza automáticamente, por lo que la primera vez que usted se sienta en su cama para dormir, los sensores en el tapete va a empezar a acumular datos.

¿Qué Datos se realiza un Seguimiento en la Aplicación?



Withings Sueño pistas de la siguiente noche de datos:



la duración del Sueño (esto incluye el tiempo que se tarda en dormirse y despertarse)

los ciclos de Sueño (profunda, la luz, y fases REM)

Continua y media de la frecuencia cardíaca

los Ronquidos duración

la calidad del Sueño score

el Sueño de la regularidad

alteraciones en la Respiración

Cada mañana, estos datos se presentan en el principal “línea de tiempo” en la ficha de la aplicación el Compañero de Salud, que engloba también sus pasos diarios (si desea sincronizar a De la salud), el promedio de la frecuencia cardíaca, y su actualmente matriculados en los Programas de Bienestar. Cuando usted toca en una noche verás tu Sueño Puntuación (Withings los usos básicos de una escala de 100 puntos), un gráfico de los ciclos de sueño, y todos los otros datos de seguimiento en los cuadrados pequeños.





Cada uno de estos puede ser aprovechado para ampliar la información y para aprender un poco más acerca de cada métrica. En general, Withings ha tomado un enfoque sin presentar datos de sueño en su aplicación, y realmente aprecia lo fácil que era para entender mi anterior noche de sueño. A lo largo del tiempo eres capaz de combinar todos los datos en gráficos semanales y mensuales para realmente tener una amplia visión de sus hábitos de sueño.

por supuesto, la pregunta es si este dato es útil y puede cambiar activamente de los ciclos de sueño para mejor? En las semanas que he usado Withings Sueño, he encontrado estos datos fragmentos a ser divertido e interesante resúmenes de mis rutinas de noche en lugar de integral de estadísticas que podría utilizar para cualquier cambio de los hábitos negativos.





de Acuerdo a Withings Dormir, no tengo demasiados malos hábitos de sueño. Mi Sueño Puntuación mantenido constantemente por encima de los 90 y, como podía haber dicho a nadie antes de ser propietario de una alta tecnología de la estera de dormir-mi peor en la zona siempre fue el tiempo que me llevó a caer dormido. Withings de los Programas de Bienestar me dijo que dejara de mirar fijamente en mi iPhone antes de dormir y para atenuar mis luces, pero estos ya son cosas que yo hago (o yo, al menos, tiene el Turno de Noche habilitado), y durante mucho tiempo he puesto aceptado el hecho de que simplemente se necesita siempre estar en la cama alrededor de 30 minutos antes de la hora de hecho, quiero estar dormido.

Withings Sueño no cambiar de verdad que para mí o para proporcionar nuevas soluciones para el problema, y hubo un par de problemas con algunas de sus conclusiones, en particular, con el tiempo llegar stat. Cada día he usado el tapete, se coloca mi tiempo para llegar a cero minutos. Siempre he puesto mi alarma para que suene antes de lo que tengo la intención de realmente salir de la cama (otro no-no de acuerdo a Withings), que podría ser en cualquier lugar de 10 a 20 minutos. Este es sin duda un matiz de estadística que la estera de perdidas cada mañana.

En el lado positivo de las cosas, mi tiempo de sueño siempre fue entre 20 a 30 minutos (la app me quiso ser menos de 20), y en especial el agotador día en que no podía esperar a llegar a la cama, Withings Sueño seguimiento de mí en quedarse dormido en siete minutos, que resultó ser muy precisa.





Otras estadísticas que alimentan su Sueño en general la Puntuación incluyen interrupciones, que era preciso guardar una o dos noches cuando sé que fue despertado por un ruido fuerte antes de volver a caer dormido, que el tapete no detectar. La alfombra también dieron seguimiento a mi alteraciones en la respiración durante el transcurso de un par de semanas, que es un gráfico interesante para ver evolucionar y de la característica debe ser un poco más impactante cuando se completa la detección de la apnea del sueño se añadió más tarde en el año 2019. Por último, el ronquido y la frecuencia cardíaca de seguimiento apareció constantemente precisa a lo largo de mi prueba, no importa en qué posición me sentó en la noche.

Como el ciclo de sueño de seguimiento, que es un poco más difícil para mí para determinar si es o no Withings’ medio-de-la-noche de seguimiento es el punto o no. Cada noche, seguido de una espera de dormirse patrón: primero me entró el sueño ligero durante una hora a 90 minutos, cayó en un sueño profundo por otros 45 minutos, y luego entró en el Movimiento Ocular Rápido (REM) del escenario. El patrón no era exactamente la misma cada noche, pero Withings Sueño dijo: he entrado en la etapa REM alrededor de cuatro a seis veces cada noche, wcuál es precisa para el adulto promedio.





Algunas irregularidades que aparecen temprano en la mañana y en las horas de vigilia, donde a veces el tapete indicó yo estaba en el sueño REM el minuto en que me desperté y me levanté de la cama. La mayoría de las mañanas yo ligera dormitar en los minutos antes de que yo realmente levantarse, y estoy definitivamente no en cualquier tipo de sueño profundo.

Después de usar Withings Dormir por un par de semanas, empecé a cuestionar el método de Withings se utiliza para agregar a mi Sueño en general la Puntuación cuando he recibido un par de 100, por lo que la llamada “noche perfecta.” Yo había sólido de la duración del sueño, buena profundidad, sin interrupciones, y decente regularidad y tiempo para dormir números, que es todo bien, pero en estas noches no destacan especialmente para mí como excepcionalmente grandes o en cualquier lugar cerca de perfecto.





Withings dice que otorga el Sueño de las Puntuaciones que incluso llegan por encima de los 100 en algunos casos, dependiendo de la calidad de cada parámetro en cada noche. Algunos parámetros (como el de la duración del sueño) tener más peso que otros, así que si usted consigue un extra larga noche de sueño, que está lleno de pobres, a la luz de los periodos de sueño, usted todavía podría llegar a una casi perfecta de la noche. Este mismo ejemplo me pasó a mí una noche, lo que resulta en una puntuación que definitivamente no espejo de mi cansancio al día siguiente.

los Programas de Bienestar



En el medio de la ficha de la aplicación el Compañero de Salud, Withings anima a los usuarios a participar en sus Programas de Bienestar, que son las actividades diarias que se han construido para ayudarle a meditar, dormir mejor, perder peso, aprender más sobre la salud cardiovascular, el seguimiento de un embarazo, e incluso comparar las estadísticas de actividad con los amigos. Me uní a la atención y los programas de suspensión desde el principio, y fue en gran parte decepcionado con este aspecto de la compañía la general de las metas de salud.

Mientras que la ficha todavía tiene un diseño elegante como el resto de la aplicación, los programas que sienten huecas. En particular el “Meditar con Petit BamBou” de la clase que me uní para un par de días que tiene cada tradicionales mindfulness ejercicio como exploraciones del cuerpo, la postura de trabajo, anclado respiración, etc. He sido un gran fan de la Calma y han encontrado un cierto éxito con esa aplicación, y, comparativamente, Withings’ versión es muy anémica.





puede buscar en un horario de las 21-día de clase, inicie una sesión, leer acerca de lo que va a hacer ese día, y, a continuación, pulse el botón de reproducción. La interfaz de usuario en cada sesión diaria es pobre y hace que estas adiciones sentirse como una idea de último momento, y la voz sobre el trabajo es un poco rebuscado y no se relajó lo suficiente. Las clases también avanzar cada día, no importa si ha terminado o no, lo que es especialmente confuso para mantener un seguimiento de su progreso. En el lado positivo, me gusta que Withings añade en el excéntrico de la meditación días, como algunos que tienen una breve historia para leer o un vídeo animado para ver.

Los otros Programas de Bienestar ofrecen básicamente la misma idea que la atención a uno, sino que se centró en otros temas. Por desgracia, hay algunos fallos a esta área de la aplicación, como siempre he no podía continuar con mi Sueño más Inteligente programa y consiguió un mensaje de error cada día.

IFTTT Automatización



Con Withings Sueño, puede conectar el tapete a otros IFTTT plataformas de automatización y activar las luces o los termostatos sólo por llegar dentro o fuera de su cama. Mantener la coherencia con otros aspectos de Withings el Sueño, esto es algo que he estado disfrutando durante mi tiempo con el tapete, y funciona bastante bien, pero se sentía un poco como un superfluo añadir a mi rutina diaria.

Eso es especialmente cierto en el Nido de Aprendizaje Termostato IFTTT integration. Con esta automatización, me puse mi Nido termostato para bajar a 65 grados, cuando me metí en la cama en la noche, y luego subir a 72 grados cuando me levanté de la cama en la mañana. Esto es algo que es totalmente innecesario, ya que el Nido de Aprendizaje del Termostato principal atracción es la que aprende su horario y automatiza una rutina semanal para usted, por lo que incluso antes de Withings Sueño de mi termostato estaba cayendo alrededor de las 9 de la tarde cada noche y levantarse a las 6 am todos los días.





El Philips Hue automation ofrece un poco más de utilidad. Antes de Withings Dormir, cuando me metía en la cama quiero activar mi buenas Noches HomeKit escena a través de una cercanos HomePod, que apaga todos mis Philips Hue luces y enciende mi lado ventilador. Gracias a la Withings Sueño IFTTT automatización, yo era capaz de apagar mis luces simplemente por llegar a la cama (no se trata de un retardo de 10 segundos), por lo que no necesita hablar para apagar las luces. Sin embargo, me hizo necesario usar HomeKit para activar los iDevices smart plug conectado a mi fan.

Esta ligeramente acelerado de mi rutina para ir a dormir, pero no de tal manera que se sentía como que no podía volver a usar Siri. También hubo algunas noches donde quería meterse en la cama y mantener las luces para leer, y aunque no se pueden establecer límites para activar la IFTTT escena solo durante ciertos momentos del día, la característica carece de la más matizada de configuración.





por último, hubo algunos errores con la IFTTT características de la Withings Sueño, a pesar de que eran raros. Una noche, comencé a recibir frecuente de las notificaciones en mi iPhone que mi IFTTT applet se ha activado, apagar mis luces y mis marcado por mi Nido. Yo estaba en mi sofá en el tiempo y no había nadie en mi cama, y las notificaciones se hizo tan frecuente (alrededor de 20 a menos de 5 minutos), que finalmente he tenido que desactivar temporalmente la función de cada aplicación en la app IFTTT. Me volví de nuevo al día siguiente y todo volvió a la normalidad.

Línea de Fondo



Withings el Sueño es una valiosa adición a la creciente sleep tracker de mercado, y se gana un montón de puntos para su colocación discreta, clara aplicación de la estadística, y en su mayoría precisa de datos de sueño. Para alguien que quiere adoptar un enfoque activo para el seguimiento de su sueño, Withings es un buen lugar para empezar, pero hay que tener en cuenta.





Algunos de la placa de datos de lecturas no son consistentes, la aplicación puede ser buggy, sus Programas de Bienestar no son muy profundas, y las diversas IFTTT automatismos son más de una interesante idea de último momento en lugar de un punto de venta. Por 99,95 dólares ($50 más barato que el de Apple de $149.95 Beddit dispositivo), estos inconvenientes son los más fáciles de tratar, sobre todo porque la empresa se ha comprometido a constantes actualizaciones de la mat, como la apnea del sueño detección de add-on que viene más adelante en el año.

Cómo Comprar



Withings Dormir está disponible para comprar por $99.95 en el sitio web de la empresa y en Amazon.