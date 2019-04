Reseña: Sphero del Specdrums Que cambian de Colores En los Sonidos Son Excelentes para los Niños

Sphero el pasado verano adquirió una empresa llamada Specdrums, que hizo que el dedo ha sido usado anillos que están diseñados para cambiar de colores a la música. Specdrums ahora se venden bajo la Sphero de la marca, y ahora están disponibles en las tiendas de Apple.

Specdrums caben en un dedo índice y tienen el propósito de permitir que los niños y adultos por igual para reproducir una nota musical al tocar uno de los anillos en contra de un determinado color, la creación de música mediante el uso de diferentes colores de las notas. Hemos probado el Specdrums por delante de su Tienda de Apple de liberación para ver si vale la pena el $65 precio.







Diseño

Specdrums son pequeños, anillos de silicona que tienen sensores ópticos incrustado en la parte delantera. La silicona es elástico, lo que puede caber un dedo pequeño o más grande dedo sin problema.

tengo relativamente pequeños dedos de las manos y la Specdrums que se ajuste cómodamente y de forma ajustada, y no fue un problema para usarlo durante un largo período de hacer música. Hay una hendidura en la parte inferior que permite el anillo para ampliar si es necesario.





Specdrums están destinados a ser usados en un dedo índice con el sensor óptico en la parte frontal hacia abajo de modo que usted puede aprovechar en varias superficies de color para hacer sonidos.





En el lado de la Specdrums, hay un puerto micro-USB que se utiliza para la carga a través del cable micro USB incluido que viene con él. En la parte superior del anillo de silicona, hay un Sphero logotipo, y en la parte inferior, la Sphero nombre.





El sensor óptico integrado en el Specdrums se iluminará cuando se toca contra una superficie, y el frontal rectangular de que el sensor toma la mayor parte de el anillo. Es cómodo para tocar en las cosas y era muy sensible, fácil de reconocer diferentes colores.











Specdrums barco con un suave cojín de ratón-como el color de la alfombra que tiene 12 colores diferentes, cada uno de los cuales puede hacer un sonido diferente. Specdrums trabajará con otros colores de los objetos como alfombras, mantas, ropa, color de los muebles, los juguetes, y así sucesivamente, pero el mat es una forma conveniente de tener acceso a todos los colores disponibles que hacen sonidos en un solo lugar.





La Specdrums’ la vida de la batería parece decente. He jugado con la Specdrums por alrededor de una hora, los dejó solos para una semana, volvió, y fue capaz de obtener una hora de uso de ella antes de necesitar recarga.

Cómo Funciona



quiero decir por adelantado que puedo jugar sin instrumentos musicales y no soy dueño de ninguna de equipos musicales para determinar cómo estos interfaz con otros musical de los productos y el software que los músicos utilizan, de modo que tome en cuenta a la hora de la lectura de esta revisión y de mi cuenta de utilización de la Specdrums.



uso De la Specdrums, usted necesita para conectar el anillo a su iPhone a través de Bluetooth uso de Sphero del Specdrums Mezcla de aplicación. Specdrums son totalmente dependientes de la app, y cuando toque en un color con el sensor óptico, se reproducirá un sonido de tu iPhone.





No hay sonido viene de la Specdrums sí, todo se sincronizan con el iPhone. También no funciona fuera de la Specdrums app, que es algo a tener en cuenta. Así que la idea es que el sensor de asociados de uno de los doce colores (rojo, naranja, amarillo, verde lima, verde hierba, azul, púrpura, rosa, rosa claro, naranja claro, verde claro, azul claro) con un sonido diferente en el iPhone. Cada vez que el color se toca, se reproduce el sonido.





Hay muchos sonidos predefinidos disponibles para su descarga en la Specdrums aplicación que puede utilizar, o usted puede crear sus propios sonidos, así que en realidad, hay un sinfín de sonidos que se pueden asociar con cada color. Hay ocho colores base que se pueden vincular a los sonidos individuales y cuatro colores adicionales que se pueden vincular a los sonidos de ese bucle para una base de la pista.

Se puede combinar el bucle de sonidos con los sonidos que añadir a hacer música. Cuando se establece un bucle utilizando uno de los cuatro bucles de colores, se establece el intervalo de tiempo para todo el resto de los latidos que se producen, por lo que siempre suena a algo decente.

el Uso de la Specdrums



me gusta el color, así que tengo un montón de coloridos cosas en mi habitación, y fue muy divertido toque en cada uno para reproducir los sonidos. Creo que los niños realmente disfrutan de ser capaz de producir sonidos de su entorno, pero algunos de los controles de la aplicación puede ser un poco complicado y puede requerir algo de ayuda de los padres, especialmente cuando se trata de la grabación de sonidos nuevos.

sólo Hay 12 colores en total que el Specdrums reconocerá, así que si te toca en algo que es un tono de rojo, que va a jugar el rojo de sonido, no un sonido aleatorio o un sonido específico de ese color en particular.





En cualquier momento, usted está trabajando con cuatro bucles de sonidos y 8 espontánea sonidos que se pueden agregar, pero debido a que pueden cambiar las cosas y personalizar los sonidos y el color que reproduce el sonido, hay un montón de opciones para trabajar con y no se siente limitado.

Es divertido experimentar con lo que los sonidos funcionan bien juntos, y es una hermosa experiencia de ser capaces de convertir el color en sonido para hacer de la música dondequiera que estés. El único inconveniente es que el Specdrums tiene que estar conectado a un iPhone o un iPad que está abierto a la Specdrums aplicación para hacer y grabar música.





yo estaba impresionado con lo bien que la Specdrums detectar color. Yo nunca he tenido un mal color activado, excepto cuando el color era entre dos tonos, como un dedo meñique de color púrpura o de color verde amarillento.

me encontré con algunos problemas con el Specdrums donde en ocasiones no se pudo conectar con el iPhone, que fue frustrante. Hubo momentos en que la aplicación simplemente no podía ver a mi Specdrums, pero funcionó todo a la derecha después de un reinicio.

Usted puede conectar hasta seis Specdrums a un color de la alfombra, lo que significa que un grupo de niños podrían jugar juntos para hacer música.

App



La Specdrums Mix app está diseñada para reflejar el color de la alfombra que viene con el Specdrums, mostrando los diferentes botones de color en la pantalla del iPhone o iPad . Puede tocar en el Specdrums en un color para hacer sonidos y empezar bucles, pero también puede hacerlo directamente en la aplicación, lo que técnicamente se puede hacer música similar sin incluso el uso de la Specdrums si quería.





Que, obviamente, no es el punto, a pesar de que, como la verdadera diversión con la Specdrums es simplemente tocando en diferentes objetos en el entorno y ver si usted puede venir para arriba con algo pegadizo y divertido.

Hay un built-en la biblioteca, donde puede descargar diferentes conjuntos de sonidos (todo gratis). Mientras que existen más de 40 conjuntos de sonidos para elegir, espero Sphero seguir añadiendo más en el futuro, porque realmente nunca puede tener suficiente de variación con un producto como este.





Usted puede elegir toda una amplia gama de sonidos, desde el hip hop y la música de la casa del bosque tropical sonidos, sonidos de percusión, funk, soul, a capella, y más. Algunos de mis sonidos favoritos estaban en el juego de arcade retro género, que sonaba igual que la vieja escuela de juegos de video. Percusión y retro funk fueron también diversión para apenas hacer ruido.





Si usted no desea utilizar cualquiera de los sonidos, usted puede grabar su propio mediante el uso de la función del Editor integrado en la aplicación. Puede asociar cualquier sonido que desee con cualquier color, y cambiar cualquier color a cualquier sonido. Hay un botón de grabación, incluido en la aplicación que hará el registro de lo que se está tocando, y las canciones se almacenan en una “Mis Canciones” sección.





el Contenido creado usando la aplicación puede ser reproducida o compartido a los Mensajes, Correo, iMovie, redes sociales y más.

Specdrums definitivamente son ruidosos, pero usted puede conectar los auriculares a un iPhone o iPad así que los sonidos sólo jugar a través de los auriculares en lugar de en voz alta.

Original Specdrums



Specdrums son el resultado de una empresa que Sphero comprado, así que antes de que existiera el Sphero Specdrums, hubo Specdrums venden a los backers de Kickstarter.

Basado en los comentarios sobre el pedal de arranque, patrocinadores pedal de arranque no ha sido del todo feliz con la versión original, que Sphero revisado y mejorado. No sé cómo el modelo original trabajado, pero Sphero obras de bien y, al parecer, tiene una mejor aplicación de la primera versión, y vi las quejas de los problemas de latencia.

Sphero es ofrecer original patrocinadores pedal de arranque 25 por ciento de descuento de un nuevo producto para aquellos que quieren la actualización, la versión mejorada de la Specdrums.

Hay una Specdrums aplicación de Música que estaba disponible antes de Specdrums Mezcla, y esta fue la aplicación diseñada para el original Specdrums. Specdrums obras de Música con Sphero la versión de la Specdrums, pero pensé que era buggy, más difícil de usar, y no es tan divertido.

Línea de Fondo



Tener un dedo-usado music maker que responde a color es un montón de diversión para el ruido de decisiones y la canción de la creación, y los niños que están en la música podrán disfrutar de la Specdrums.





La Specdrums aplicación es simple pero efectivo, aunque sería agradable ver Specdrums integrarse con aplicaciones de terceros y servicios en el futuro si Sphero puede hacer que suceda, porque por ahora sólo se puede hacer música en el Specdrums de la aplicación.

Specdrums son una diversión y la participación de juguete que yo no dudaría en comprar para un niño que ama la música, aunque quizás me par de ellos con un conjunto de auriculares porque esto definitivamente no es un accesorio que tranquilo.

Cómo Comprar



Specdrums puede ser comprado desde el Sphero sitio web por $65 en el momento actual, así como el Apple online store y Apple retail las ubicaciones.