Reseña: Sony WH-1000XM3 Auriculares son los Mejores de Cancelación de Ruido de Latas Puede Obtener

Sony amenazó con derrocar al carro de apple en 2016, cuando se desató el buque insignia de la MDR-1000X latas en un auriculares de mercado que hasta entonces había sido dominado por Bose en la prima de viajes-grado de cancelación de ruido departamento.





la Combinación de una excelente sonido inalámbrico con el NC que hizo que aún QuietComfort fans de sentarse y tomar nota, Sony torpemente nombre auricular demostrado que la compañía Japonesa amplia acústico R&D por fin había golpeado en un ganador, dando rival NC auriculares fabricantes de justa causa para la preocupación en el proceso.

como era de esperar, Sony ha tratado de mejorar en esta fórmula ganadora en el transcurso de los años, empezando por la de trabalenguas cambio de marca de su buque insignia de la gama (el incomprensible nombre WH-1000X de la serie) y dos de seguimiento de los modelos de la jactancia de mejoras incrementales, ambos de los cuales han sido bien recibidas.

¿Cuál es quizás lo más sorprendente acerca de estos acontecimientos es la Bose de la falta de respuesta a los mismos, teniendo en libertad en ese momento sólo un ajustado versión de su buque insignia QC35 latas con soporte para Google Assistant. Ya sea hacia abajo para completar la confianza en la calidad de sus existente de cancelación de ruido inteligencia o la falta de innovación es un punto discutible, dado que Sony adaptación de la NC tecnología sónica y destreza, en esencia, ha superado a la empresa, ya que estas últimas latas de ejemplificar.

El WHX-1000XM3 son esencialmente una actualización del año pasado 1000XM2, con una serie de pequeñas mejoras que Sony cree colectivamente justificar un nuevo número de modelo. Vamos a echar un vistazo y ver qué tan lejos de la compañía de cancelación de ruido rango ha llegado.

Diseño

En la cara de ella, de Sony WH-1000XM3 auriculares cuentan con el mismo diseño de la firma de anterior 1000X modelos. Están disponibles en dos sobria en colores beige y negro y de las tazas de oreja giro hacia adentro para que pack perfectamente en el maletín. El único distintivo de la marca en el exterior de cada taza siendo el mínimo de Sony y logotipos de pequeño micrófono rejillas, aunque se han recogido algunos ordenada de latón acentos de color.

Sony WH-1000XM3 (a la izquierda) junto original MDR-1000X auriculares

Una mirada más de cerca revela que es más notable a pesar de las diferencias. Ido es el acero expuesto diadema, que ahora está oculto entre las tablillas ajustables bajo más grueso, más cómodo acolchado que en los modelos anteriores. La espuma de uretano de las almohadillas son también un poco más grande y cushier, y permitir una más profunda del oído espacio en el interior.

El más obvio ergonómico cambio que se produzca, sin embargo, es en términos de peso. El XM3 son 22 gramos más ligero que el XM2 (y 10 gramos más ligero que el Bose del QC35 II) que no puede sonar como mucho, pero después de llevar varias horas seguidas no hacer una diferencia real.

Sony WH-1000XM3 (a la izquierda) junto original MDR-1000X auriculares

al Igual que las latas en el WH-1000X gama, los dos botones en la oreja izquierda de la copa de control de potencia y de cancelación de ruido/sonido ambiente características, haciendo de ciego de selección mucho más fácil que la indistinctive tres abotonado asunto en el original MDR-1000X latas. Como antes, el botón de encendido puede ser rápidamente puestos para una batería, nivel de actualización, y una pulsación larga, se activa la secuencia de emparejamiento, mientras que el software basado en opciones le permiten cambiar la función del sonido ambiente/NC botón (más de los que más tarde). Por desgracia, el azul LED al lado del botón de encendido todavía continuamente parpadea durante la operación, que puede ser vagamente molesto si usted está usando ellos en la oscuridad.

Sony también ha conmutado la conectividad en este modelo: El puerto microUSB en la derecha de la taza del oído se ha ido, reemplazado por una más arriba-a-fecha de USB-C (conexión de la carga termina el cable USB-A). Una cosa que no ha cambiado es que los de Sony amor por el gesto de los controles: El derecho de la taza del oído tiene un toque sensible a la espalda que responde a los toques y golpes para controlar la reproducción de música, saltar pistas, cambiar el volumen, y la invocación de su preferido, el asistente virtual. Como la mayoría de los modernos auriculares gesto almohadillas, también puede utilizarse para realizar llamadas. La buena noticia es que el material de Sony es ahora el uso de la capa de la zapata es un poco más suave, lo que hace que los gestos, en general, mucho más sensible que los modelos del pasado, así que felicitaciones por eso.

Rendimiento y Características



Como hemos mencionado al inicio de esta revisión, Sony sacó algo especial fuera de la bolsa cuando se publicó su MDR-1000X auriculares, que contaba con el siguiente nivel de cancelación de ruido, que anteriormente sólo se logra por la talla de Bose. Con el 1000XM3, de Sony, de alguna manera, ha hecho de nuevo y de hecho estas latas cuatro veces más eficaz para relajar los sonidos del mundo exterior que el 1000XM2. Después de un montón de pruebas, podemos afirmar que constantemente superan Bose insignia de los auriculares cuando se trata de la matanza de ruido externo en una variedad de entornos y casos de uso.





Este paso a paso de mejora es, en parte, con el sonido ambiente de control más flexible y un poco más inteligente que los modelos anteriores. El fuego de los Auriculares Sony Connect app y usted puede hacerlo manualmente, arrastre el control deslizante de que los cambios en el grado de ruido-cancelación, lo que permite seleccionar el máximo aislamiento, reducción de ruido del viento, o elegir de entre los 20 niveles de la variable ambiental de atenuación. Es ideal para la búsqueda de su ideal NC rango, mientras que usted está parado, pero también puede cambiar de adaptación de control de sonido cuando usted está en el movimiento y la incorporada en el QN1 procesador va a hacer igual de bien su trabajo, ajustando automáticamente su correspondiente invertida frecuencias para bloquear los sonidos ambientales de venir a tu manera.

Como antes, los auriculares hacen que los sonidos de baja frecuencia como los motores a reacción y el tráfico rápidamente se desvanecen, pero Sony también ha mejorado su propiedad chip en este modelo para atenuar los sonidos de alta frecuencia, como las voces. Eso no significa que no se oye cuando alguien grita desde el otro lado de la habitación, pero hace el trabajo de la charla de fondo en una concurrida tienda de café. Por otro lado, el Enfoque en la función de Voz es mucho mejor que su anterior encarnación. Se persigue el objetivo de escuchar en los anuncios importantes – cuando estás esperando a ser llamados para una puerta de embarque, dicen–, mientras que todavía permite que usted disfrute de su música en relativa calma. El antiguo modo de Voz había irregular rendimiento y, a menudo, no para filtrar los otros sonidos del ambiente, pero el WH-1000MX3 son mucho más exigente en este sentido.





La QN1 chip no sólo de excel y controlar los NC. Sony también ha lanzado en un bordo DAC y amplificador analógico, junto con 32-bits de procesamiento de señales de audio y soporte para reproducir toda la gama de frecuencias de hasta 40 kHz. Los consejos de permitir que las latas para ofrecer de forma consistente una mayor relación señal-ruido y baja distorsión, y me permitió disfrutar de la claridad, la nitidez de audio en todos los soportados AAC (iPhone), aptX/aptX HD (Mac/Android), SBC (todo) y LDAC inalámbrica codecs. El rango medio, sigue siendo maravillosamente equilibrada y los máximos de brillo en los temas instrumentales, mientras que un potente y controlado bajo proporciona una base sólida.

Usted sería perdonado por pensar que toda la tecnología en estas latas sería inevitablemente una pérdida de potencia, pero Sony impresiona por ganarse 30 horas de cable/inalámbrico vida de la batería con una sola carga, y usted puede conseguir cinco horas de carga después de 10 minutos conectado a una toma de corriente con el adaptador de CA opcional (como opuesto a 70 minutos en el WH-1000XM2). Que me dio un montón de tiempo para jugar con las funciones adicionales de la aplicación, incluyendo el sonido de la posición de los controles que te permiten cambiar la percepción direccional fuente de audio, por no mencionar la bienvenida modos de sonido envolvente y deslizaderas de EQ.





Cavar más profundo en los controles de software, ahora es posible ajustar la función de apagado automático, que se activa cuando no detectada la señal de audio. Usted puede incluso apagar, lo cual es muy práctico si usted sólo quiere tener NC activo sin que se escucha el audio. Opcionalmente, también puede cambiar la función de la NC/ambiente en el botón de la izquierda de la taza del oído para activar el Asistente de Google, Siri, y (más recientemente añadido) Alexa. Es una buena manera rápida pedir consultas generales, pero también significa que usted puede utilizar su asistente virtual de la opción para reproducir música y saltar pistas sobre la marcha.

Afortunadamente, Sony también ha llevado a través de todas sus características más populares respecto a los modelos anteriores. La oreja izquierda de la copa todavía incluye un chip NFC para una rápida vinculación con dispositivos compatibles, mientras que los de Sony innovación única en el NC espacio vive en: Oculto en el interior de ambas tazas de oreja son los mismos micrófonos que Sony es “personal NC Optimizer” utilizan para el muestreo de ruido ambiente y cancelar una amplia gama de sonidos con los correspondientes invertida frecuencias. Mantenga presionada la NC botón, y la de los auriculares, los altavoces emiten una serie de tonos que rebotan entre los micrófonos para analizar la forma de su cabeza, si tienes el pelo grande, gafas de desgaste, y así sucesivamente.





Sony en realidad ha ajustado el optimizador de este modelo para incluir la presión atmosférica, y me encontré que trabajan mejor durante los vuelos. Esto fue fácil para probar gracias a otra característica única de la compañía Sentido del Motor, llamado “Rápida Atención.” La copa de los dedos por encima de la oreja derecha de la taza y el volumen instantáneamente reduce a dejar en el mundo exterior – trae tu mano hacia abajo y la música vuelve a su anterior volumen. Es realmente útil para situaciones en las que por lo general tienen que quitarse los auriculares – como cuando un asistente de vuelo le ofrece refrescos.

al igual que con los modelos anteriores, el WH-1000XM3 pack de uno de los más fuertes conexiones Bluetooth que he llegado a través de los auriculares, y constantemente retener una conexión en áreas donde el rival de los auriculares Bluetooth con regularidad flaquear. De forma predeterminada, los auriculares seleccionar automáticamente la más alta calidad de protocolo Bluetooth disponible, pero todavía se puede cambiar manualmente el orden de prioridad entre conexión más estable y de mayor calidad de audio, lo que se hace ahora en la app de iOS.

Antes de concluir, vale la pena señalar que, inexplicablemente, Sony 1000X gama todavía no admite la conmutación dinámica entre las fuentes de audio. Bose es QC35 no tienen problemas para vincular con dos dispositivos y cambiar automáticamente entre ellos sobre la base sobre la cual se está transmitiendo una señal de audio, por lo que es incomprensible que el 1000XM3 la falta de esta capacidad, y en nuestra Bluetooth saturada de edad, es difícil exagerar cuán conveniente que la característica. Tener que desconectar manualmente el 1000XM3 de su iPhone de modo que usted puede conectar a su Mac y viceversa, sólo se siente torpe, sin embargo, Sony latas no tuvo problemas para auto-emparejamiento con el último dispositivo cada vez que me enciende.

L Fondoine

Sony la capacidad de seguir mejorando su WH-1000X de la serie de auriculares inalámbricos es en gran parte gracias a su especial acústica de investigación, que actualmente deja rival responsables de la prima de cancelación de ruido de latas con mucho trabajo por hacer para llegar a ninguna parte cerca de la misma calidad.

El personalizable y adaptable NC smarts probar de Sony, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados desde que el original MDR-1000X modelo, mientras que las mejoras en la vida de la batería y calidad de sonido para hacer una completa experiencia de escucha. Si la empresa puede tomar una hoja de Bose del libro y agregar dinámica de dispositivos de conmutación en la próxima versión, que va a ser prácticamente intocable por un largo tiempo por venir.

Pros





Mejor cancelación de ruido en la empresa

sonido Excepcional en ambos modos alámbrico e inalámbrico

Excelente vida útil de la batería

mejoras en el diseño y los controles táctiles

Contras



Carece de dinámica de audio del dispositivo de conmutación

Parpadea LED de funcionamiento puede ser molesto



El Sony WH-1000MX3 auriculares vienen en color beige o negro, a un costo de $349.99, y se puede solicitar a través del sitio web de Sony o en Amazon.



Nota: Sony suministra el WH-1000MX3 del MacRumors para los fines de esta revisión. No otra compensación que se haya recibido.