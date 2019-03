Reseña: Nomad's de Titanio Banda para el Apple Watch es un Elegante y más Barato Alternativa a Apple's de Enlace Pulsera

Nomad es una empresa que crea accesorios útiles, construido alrededor de simplicidad resistente, y en el pasado ha lanzado iPhone casos, el Rayo de los cables y Apple, correas de Reloj.





Este año, Nomad lanzó su primer metal de la correa para el Apple Watch , llama la Banda de Titanio, un metal enlace pulsera construido con más de veinte titanio enlaces y un conjunto de personalizado zapatas, diseñado para la 44mm Apple Watch Serie 4 y la generación de más edad 42mm modelos.

Diseño



Similar en diseño a la de otros metales, pulseras de vínculo para Apple Watch — incluyendo la propia Apple accesorios — Nómadas de Titanio Banda tiene una serie de eslabones de metal conectadas por un estrecho sistema de cierre que se cerró alrededor de su muñeca. El Titanio Banda viene en Negro y Plata, para que coincida tanto de metal como de acabados disponibles para el Apple Watch Serie 4.





Para ajustar el ajuste, el accesorio tiene hasta diez enlaces extraíble que permite personalizar la longitud de la banda para que pueda adaptarse a cualquier muñeca, de acuerdo a los Nómadas. Sobre el cierre, que se encuentra debajo de la muñeca, hay una pequeña y discreta Nómada logotipo, y los salientes de la banda están diseñados como la mayoría de otros terceros Apple Watch bandas, construido para deslizarse fácilmente en la Apple Watch caso.

el Ajuste de Tamaño



El Titanio Banda de los buques en el de mayor tamaño, por lo que la mayoría de la gente tendrá que ir a través del ajuste de tamaño de proceso antes de que sean capaces de llevar a la banda. He encontrado que este proceso sea más largo y un poco más problemático de lo que yo esperaba, y definitivamente no es tan simple como Apple Enlace Pulsera.





Nómada proporciona un enlace de eliminación de la herramienta, que es un pequeño dispositivo metálico con un sistema de tornillo que empuja los enlaces en la banda. Para empezar, usted tiene que ajustar la parte inferior de la herramienta para que el Titanio Banda va a estar a la altura adecuada, permitiendo que la herramienta de la aguja se deslice en uno de los enlaces en la banda.

a Continuación, coloque la Banda de Titanio en esta ronda de la plataforma y alinee uno de los enlaces de los agujeros en la banda con la aguja. Una vez alineado, gire el gran tornillo de la herramienta para empujar el enlace en la banda el otro extremo, y seguir haciendo eso hasta que usted tiene un par de enlaces eliminados.

una Vez que tenga un tamaño que usted piensa que podría adaptarse a su muñeca, se tendrá que adjuntar la segmentación de la banda. Para ello, alinee los dos lados de la banda y volver a insertar uno de los retira los pasadores de nuevo en el agujero. Sólo se puede insertar la clavija hasta el momento de forma manual, por lo que debe colocar a la banda en la herramienta y alinee el saliente pin con la herramienta de la aguja girando el tornillo de modo que la aguja de cabeza golpea directamente en el pin hasta que las ranuras de nuevo en la Banda de Titanio.





a partir De este punto, usted puede probar en la Banda de Titanio y asegurarse de que encaja. Si no, usted tendrá que quitar más enlaces y repita el proceso. Para mí, tomó más de 30 minutos para finalmente encontrar el tamaño que quepa bien en mi muñeca, y después de mucho ensayo y error con el enlace de la herramienta de eliminación.

Como un punto de comparación, Apple proceso de eliminación es un simple botón basado en el sistema que requiere que usted presione hacia abajo en los enlaces específicos para eliminarlos, sin la necesidad de una herramienta externa. Nomad solución es notablemente más largos y más ardua, y que sin duda compensar el entusiasmo inicial que tenía de conseguir un nuevo Apple Watch de la banda.

el Uso Diario



Afortunadamente, este es un proceso de tiempo y en las semanas desde que se ajustó Nómadas de Titanio Banda ha sido uno de mis favoritos Apple Watch bandas de desgaste. La banda de metal tiene notable influencia para ella, pero se siente la luz en mi muñeca y una vez que tenía el tamaño adecuado, se sentó super cómodamente durante todo el día y nunca se ha movido hacia arriba o hacia abajo de mi muñeca.





El proceso de ponerlo y sacarlo es fácil gracias a la banda de cierre del sistema, que se pliega en conjunto y se cierra a poner, y se abre fácilmente pulsando dos botones pequeños en cada lado para quitarlo. A la hora de poner el Titanio de la Banda en la que yo, en ocasiones, se pellizcaba como los dos extremos de los ganchos de vino juntos demasiado cerca de mi piel, pero con el tiempo el proceso se convirtió en un poco más suave.

tiendo a preferir mantener entrenamiento-friendly bandas en mi Apple Watch , dado que el proceso de toma de bandas de fuera y en todos los días puede ser un poco engorroso. Sólo para probarlo, me decidí a llevar Nómadas de Titanio de la Banda durante un par de entrenamientos, y me quedé impresionado en gran medida. Aunque estaría todavía prefiere usar un Deporte de Lazo, Nómada de la banda de metal nunca se sentía pesado o de distracción durante mis entrenamientos, y aunque estaba un poco mojado después de que el metal se seca rápidamente y no se ha manchado de alguna manera.





a Pesar de que no he exactamente sacudir o golpear la Banda de Titanio en contra de muchas otras superficies en las últimas semanas, también puedo decir que parece ser en gran parte libre de arañazos bajo bastante sólido del desgaste diario. Uno de los posibles preocupación es que los tetones que conectar el Nómada a la banda Apple Watch el caso tiene un poco de margen de maniobra, incluso cuando están asegurados, que carecen de la satisfacción de ajuste de una primera parte de Apple de la banda.

Aún así, nunca me he preocupado por el Titanio Banda de desbloqueo, y es una brisa para extraerlo de la caja cuando se desea intercambiar por una banda diferente, que no es algo de lo que puedo decir para todos los terceros enlace pulseras que he utilizado a través de los años.

Línea de Fondo



Nómadas de Titanio Banda es de una calidad, de buen aspecto Apple Watch accesorio que es cómodo de llevar y tiene un precio más razonable en comparación con Apple Enlace Pulsera. En $179.95 para los Nómadas de la banda de reloj, usted va a ahorrar alrededor de $170 cuando se compara con Apple $349.00 Enlace Pulsera.





La desventaja de este trade-off significa que usted también va a ser el gasto más tiempo, ajustar el tamaño de los Nómadas de Titanio de la Banda, un proceso que es más sencillo y mucho más fácil con la opción de Apple. Pero una vez que esta un poco molesto el proceso se ha completado, el Nómada de la banda es un elegante accesorio que combina muy bien con cualquier 42mm o de 44 mm de acero inoxidable Apple Watch .

Cómo Comprar



Usted puede dirigirse a los Nómadas del sitio web para comprar el Titanio Banda por $179.95.