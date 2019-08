Reseña: Mophie la Juice Pack Air Duplica la Vida de la Batería para el iPhone XS, XS Max, y X en un Caso Delgado

a principios de este verano, Mophie anunció y puso en marcha una nueva línea de Juice Pack Air de los casos para el iPhone XS y XS Max, que promete añadir más horas de vida de la batería de tu iPhone mientras que proporciona la protección del descenso. Los casos ofrecen muchas de las mismas características que los de Apple 2019 Batería Inteligente Caso de la línea, pero hay algunas diferencias que he encontrado en términos de su diseño físico y el día a día de la utilidad.







Rendimiento

En lo que respecta a diario la vida de la batería, me encontré con el Batería Inteligente De Caso y Juice Pack Air similares en términos de rendimiento, con un borde dado el caso de Apple. El Juice Pack Air tiene un 1,720 mAh de la batería, mientras que el Batería Inteligente De Caso tiene dos 1,369 mAh baterías que le permiten correr a un voltaje más alto para producir un total de 10.1 Wh de energía.

En promedio, el Juice Pack Air duró hasta las 4 de la tarde en un día de uso normal, y un día, cuando yo estaba de streaming de música de mi iPhone a mi HomePod por un par de horas en la mañana, el caso murió a la 1 pm de la tarde. Aunque me pareció que Mophie del accesorio murió un poco demasiado temprano en el día, mi iPhone de la batería siempre fue capaz de hacer a la hora de dormir, así que todavía nunca tuvo que preocuparse por encontrar una fuente de carga en la noche, que es todo el asunto de la batería de los casos.





no obstante, en términos de todo el día la batería el caso de Apple de forma rutinaria beat Mophie en mis pruebas. El Batería Inteligente De Caso generalmente murió alrededor de las 6 de la tarde o 7 de la tarde en mi uso normal de los días, y me gustaría ir a la cama con mi iPhone en torno al 70-80 por ciento de la batería, en comparación con el 30 y el 50 por ciento de la batería con el Juice Pack Air.

En el lado positivo para el Juice Pack Air, nunca reiteradas problemas de conexión que son bien conocidos con el Batería Inteligente De Caso . Este problema se ve el accesorio de conectar y volver a conectar el iPhone al azar cuando se trata de ser empujado en un bolsillo o en un bolso. Asimismo, el Batería Inteligente De Caso a veces puede dejar de carga durante la noche cuando está en un Qi mat, por lo que voy a despertar a sólo una carga media de caso. Yo nunca frente a estas cuestiones con el Juice Pack Air, aunque su Qi hotspot fue un poco más difícil de encontrar en mi Belkin estera de carga, especialmente en la noche.





a Pesar de Mophie la Juice Pack Air de iPhone XS no está certificado oficialmente para caber el iPhone X, funciona como se espera. Yo no tenía problemas con el caso de montaje de mi iPhone X o frente a problemas de rendimiento, por lo que iPhone X los propietarios interesados en Mophie del nuevo accesorio no necesita preocuparse acerca de este lado de las cosas.

Diseño



La nueva Juice Pack Air continúa Mophie click-junto de diseño, donde usted coloca tu iPhone en la parte inferior de la caja y coloque la mitad superior de la caja a la parte superior de tu iPhone. Esto crea una costura visible en la parte posterior de la caja, justo por encima de la agrandamiento de la batería de la parte y por debajo de la cámara de corte.





La batería de golpe en la Juice Pack Air es más pequeño que el de Apple, pero la razón de esto es porque el Mophie caso tiene más de longitud, y por lo tanto más área de superficie para extender-debido a la gran barbilla en la parte frontal de la caja. Mientras me gustó cómo delgadas que sentía por una caja de la batería, no me gusta el intercambio de tener las grandes chin en el caso.





en caso Contrario, el Juice Pack Air de diseño es estándar para un caso de iPhone, con un paso Rayo puerto, planteó bordes delanteros, paragolpes para el volumen y el de bloqueo de botones, y a la satisfacción de acabado mate. El caso también se realiza bien cuando se me ha caído mi iPhone, en concreto un día, con sólo una pequeña incisión cerca el caso de la cámara de golpe de recorte de mostrar signos de daño (en mi iPhone estaba indemne).

vale la pena señalar que esta es Mophie el primer caso que incluye la carga a través de una pasarela Rayo puerto. Previamente, Mophie de la batería de los casos incluye un puerto MicroUSB para pasar a través de cable de carga. Con un Rayo de puerto — y de carga inalámbrica, es decir, mantener el Juice Pack Air coronada es mucho más fácil.

Juice Pack Air vs Batería Inteligente De Caso



El problema más grande que tenía de conmutación de Apple el caso de Mophie fue la falta de iOS integración con el Juice Pack Air. Apple Batería Inteligente De Caso muestra la vida de la batería de la caja cada vez que se carga, y en el iOS de los Widgets de la pantalla, lo que es un juego de niños para ver rápidamente cuánta batería le queda en total. Es un pequeño bono, pero que se convirtió en tan completamente integrado en mi día a día iPhone X el uso que yo me sentía un poco obstaculizado sin ella.





En comparación, el Juice Pack Air tiene cuatro pequeñas luces LED en la parte posterior de la cubierta. Un botón a su izquierda pueden ser presionado y los LEDs se activan para representar cuánta batería queda en el caso, y la celebración se convertirá el caso de carga de tu iPhone.

tuve un problema continuo con adivinar lo que la batería se había quedado en el Juice Pack Air, especialmente a medida que el Led se reduciría a dos o tres luces bastante temprano en el día, y luego se quedan en una sola luz, hasta que alrededor de las 4 o 5 de la tarde Para esas horas de la tarde, no sabía exactamente cómo cerrar el caso era estar muerto.





de Giro en los dos casos es también muy diferente. Con Apple, el caso simplemente activa el minuto, es cargado y ofreciendo siempre la batería para el iPhone. Con Mophie es que usted tiene que activar manualmente con una pulsación larga del botón de al lado de los LEDs.

Esta es una diferencia que puede ser un pro o en contra, dependiendo de la cantidad de control que desea por encima de su caja de la batería. Me gustó no tener que pensar en un giro de la caja, pero aquellos que prefieren salir a correr su iPhone de la batería un poco antes de que comience la carga iba a encontrar la ventaja en el Juice Pack Air.

Línea de Fondo



Mophie de la nueva línea de Juice Pack Air de casos para el iPhone XS y XS Max ofrecen la vida de la batería y el sólido trabajo artesanal que se espera de Mophie, pero algunos de sus decisiones en el diseño de evitar que sea la mejor caja de batería del iPhone en el mercado.





En $99.95, básicamente estás duplicando la vida útil de la batería de tu iPhone en un accesorio que tiene un cuerpo esbelto, pero poco atractivo de la barbilla de diseño. Por $30 más de $129.00, el caso de Apple acaba de huellas Mophie es en términos de la vida de la batería, y tiene un diseño sutil, a excepción de una ligeramente más grande de la batería joroba.

Si usted necesita una caja de la batería para un iPhone X , XS, o XS Max que apenas puede hacer a través del día en su propio, la Juice Pack Air es todavía una sólida opción en su rango de precio.

Cómo Comprar



El Juice Pack Air fo iPhone XS y XS Max está disponible para la compra por $99.95 en Mophie.com. Los colores disponibles son el Negro, Oro, azul marino y Rojo Profundo.

Nota: Mophie siempre MacRumors con el Juice Pack Air de iPhone XS para los propósitos de esta revisión; no otra compensación que se haya recibido. MacRumors es un socio afiliado de Mophie. Cuando usted haga clic en un enlace y hacer una compra, se puede recibir un pequeño pago, que nos ayuda a mantener el sitio en funcionamiento.