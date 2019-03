Reseña: los Fans de los Clásicos de Mac Diseños Le Encanta el iBot G3

Si eres un fan de los clásicos de Mac diseños, usted puede estar interesado en el iBot G3, una estatuilla que se modeló después de que Apple icónicos de la iMac G3, lanzado por primera vez en 1998.

El iBot G3 fue diseñado por Philip Lee, que anteriormente había lanzado otro Mac relacionados con la estatuilla llamada la Classicbot. El iBot G3 se Lee más reciente proyecto, y al igual que el Clásico bot, es un divertido tener uno de Apple Mac original de los diseños.





Existen dos variantes de la iBot G3, uno en Azul Bondi y uno en la Mandarina, ambos de los cuales son dos clásicos iMac G3 colores. Las figuras están hechas de plástico y son moldeados por inyección con detalles que imitan el diseño de la original iMac G3.





de moldeo por Inyección permite el más pequeño de los componentes que se incluirán, que significa que usted obtiene el clásico iMac G3 diseño translúcido con forma de lágrima recinto, asa en la parte superior, lateral de la escotilla que da un vistazo a los componentes internos, e incluso una pequeña ronda de ratón y de teclado correspondiente.





Es tan exacta a la original diseño que el interior de los componentes también se han separado creado para que pueda ver la máquina del hardware a través de la translúcido carcasa exterior.





Se puede ver el CRT tubos, los altavoces en la parte frontal, la ventilación, la unidad de CD, el botón de encendido y el botón de encendido en el pequeño teclado), todos los puertos (oculta por un panel de acceso completa con cable de ratón recorte), y el punto donde el cable de alimentación se conecta. La única cosa que falta es un logotipo de Apple, como no incluyendo uno impide que Lee a partir de la ejecución en cuestiones de marcas. Los logotipos de Apple tradicionalmente en la parte superior y la parte posterior de la iMac G3 ha sido reemplazado con un pequeño robot logos.





La pantalla de el iBot G3 cuenta con dos ojos pequeños, porque es, como el nombre sugiere, un iMac que se ha transformado en un robot. Tiene patas desmontables y magnético de los brazos, y es capaz de resistir (o tie) por su propia cuenta. Usted puede quitar los brazos y las piernas, si se desea, añadir un soporte que se incluye, y se configura como una más tradicionales que buscan iMac con el teclado y el ratón como accesorios.





me gusta que el iBot G3 convierte ya que permite a aquellos que prefieren el iMac robot mire a utilizar su camino, mientras que otros que prefieren tener un poco de iMac que se parece más similar a la tradicional de diseño se pueden desmontar y mostrarlo de esa manera. También se pueden combinar los dos, con un pie o sentada iBot G3 que también tiene el teclado y el ratón cercanos.





Hablando de el teclado y el ratón, estos dos accesorios son bastante lindo. El ratón está sobre el tamaño de la uña de mi dedo y es una fiel réplica en miniatura de la original de la ronda de ratón que vino con el iMac G3, mientras que el el teclado cuenta con una carcasa de plástico translúcido con teclas negras.





Los brazos y las piernas del iBot G3 están hechos de la misma plástico translúcido de la carcasa, de modo que todo coincide. La pantalla está impreso en, que es digno de mención. Creo que habría sido ordenada si hubiera una real electrónico de la pantalla, pero que habría impulsado por el costo y ha sido mucho más difícil de implementar.

sin embargo, sería agradable ser capaz de comprar un iBot con diferentes expresiones en sus ojos, y yo hubiera preferido un encendedor película porque la cara de la iBot puede ser un poco difícil de ver, a veces, dependiendo de las condiciones de iluminación de la habitación.





no tengo un iMac G3 para comparar el iBot, pero tengo un iBook G3 que utiliza los mismos elementos de diseño. Es en Arándanos, que es bastante similar a la de Bondi Azul (aunque con un toque más ligero) por lo que se ve como el color del Azul Bondi iBot G3 está cerca precisa. La Mandarina color también es muy similar a las imágenes de la Mandarina iMac G3.





El iBot G3 no es un juguete y que está destinado para la visualización. No está hecho de la más recios de los plásticos, y yo no iba a ser demasiado áspero con ella. Hice la presión de la pequeña escotilla que permite ver el interior en un accidente en uno de los modelos, pero acoplada a la derecha de nuevo en su lugar. Todavía, yo estaba preocupado de que se rompa al intentar poner de nuevo juntos.





La conexión magnética entre los brazos no es particularmente fuerte y hay un montón de pequeños componentes, así que no es un juguete ideal para un niño. Sería fácil perder las piezas, ya que muchos de los componentes son tan pequeños, y hay una advertencia en la página web que el laminado de la cubierta de la pantalla es propenso a los arañazos. Yo no tenía problemas, pero también con cuidado.





$39 es un poco caro para un juguete inanimado, pero eso no es inusual para los figurines con este nivel de detalle y me parece un precio justo teniendo en cuenta la atención a poner a hacer el iBot G3 ver como un iMac G3.

Línea de Fondo

Si eres un fan de Apple en busca de interesantes de Apple relacionada con escritorio o estante de la decoración, creo que no vas a estar decepcionado por el iBot G3. Es adorable, encaja bien con los productos de Apple, y se ve bien en cualquier hogar o de la oficina de medio ambiente.





del mismo modo, si usted está buscando un regalo para un entusiasta de Apple, el iBot G3 es una gran opción que hará las delicias de todo el que lo ve. Esperemos que el artista, Philip Lee, continuará realizando más estatuillas como el iBot G3 basado en el clásico de Mac diseños porque estoy seguro que los fans de Apple encantaría tener una colección de dispositivo de Apple bots.

Cómo Comprar



El iBot G3 puede ser comprado desde el Classicbot sitio web por $39.