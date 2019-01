Reseña: GigSky's de Datos Sólo eSIM Servicio Ofrece una Conveniente Conectividad LTE para Viajar

Reseña: GigSky's de Datos Sólo eSIM Servicio Ofrece una Conveniente Conectividad LTE para el Viaje

En un reciente viaje a Europa, tuve la oportunidad de probar GigSky nuevo pay-as-you-go celular plan de datos disponibles a través de a través de la eSIM en el iPhone XR, XS y XS Max.

he utilizado GigSky del servicio a través de cuatro países, al probar la facilidad de uso, la cobertura, el proceso de instalación, y lo que es el uso de la eSIM para obtener conectividad celular en otro país.

Configuración



Configuración de la GigSky servicio era simple, y mucho más cómodo que tener que de origen físico de la tarjeta SIM a ir junto con un servicio de telefonía móvil que utiliza una tarjeta SIM estándar. He descargado el GigSky de la aplicación, la abrió y selecciona el país que se visita.

GigSky recomendado que me compre un plan una vez que llegué a mi país de destino (República checa), lo cual hice, y después de que se hizo la compra y el pago confirmado, yo estaba configurado y listo para ir.





La aplicación descargada la eSIM en mi teléfono, y yo era capaz de seleccionar como segunda opción de celulares usando el Celular de la sección de la Configuración de la aplicación en el iPhone.

Requisitos de Servicio



el Uso de GigSky la eSIM servicio requiere un iPhone que es a la vez desbloqueado y que apoya la eSIM, por lo que el iPhone XS, XS Max, y XR. Mi operadora es de Verizon y me compré mi iPhone directamente, por lo que fue desbloqueado por defecto y no hay nada que debo hacer. El GigSky eSIM funcionaba.





los Potenciales clientes de otros operadores pueden necesitar para asegurarse de que su iPhone ha sido desbloqueado antes de la GigSky servicio de trabajo. No está disponible en un dispositivo que está bloqueado.

eSIM Uso

he activado el GigSky eSIM después de llegar a la República checa, y a partir de ahí, no tenía la necesidad de hacer algo cuando se viaja entre las fronteras del país. El plan de datos se activa no importa en qué país Europeo en que yo estaba, y yo no veo nada más que un lapso momentáneo en el servicio de cruce de fronteras.

el primer uso de la eSIM, lo hice correr en un poco de problemas. GigSky la eSIM es sólo de datos, lo que significa que no hay ningún número de teléfono asociado con él, y yo no creo que no fue suficiente instrucción sobre cómo funcionaba todo esto.





al principio me quería desactivar mi SIM de Verizon para asegurarse de que en realidad no uso ninguna de Verizon datos o lugar de Verizon llamadas/mensajes de texto, pero que me puso en un poco de problemas en la práctica. Después de apagar mi Verizon número en el primer día en la República checa, me separé de la gente estaba con.

resulta que la desactivación de la primaria número sin número secundario se convierte iMessage y FaceTime fuera, y no pude conseguir ningún textos, mensajes o llamadas para ir a través de lo que yo estaba completamente desconectado. Probablemente hay problemas similares cuando se cambia su principal iMessage número, así que cuando se utiliza una secundaria de la SIM, si es sólo datos o un número de teléfono diferente, asegúrese de dejar la primaria habilitado para iMessage sigue trabajando.





Después de que la configuración poco bodrio, me re-activado mi Verizon número, conjunto GigSky como la principal fuente de datos, y a la izquierda de Verizon como el origen de datos secundario.

yo no estoy del todo seguro de cómo funciona con otras compañías, pero con Verizon, TravelPass servicio no se activa a menos que me ponga una llamada de teléfono o enviar un mensaje SMS. Porque yo no podía apagarlo por completo, existe wcomo una hora de donde yo bolsillo de marcar a alguien y me compré una $10 datos diarios de carga, pero eso fue mi culpa.

Para la mayoría del viaje, una vez tuve la configuración establecida correctamente, el GigSky de datos funcionaba sin problemas y no tenía la necesidad de activar mi Verizon plan de viaje.

la Cobertura de

he probado GigSky del servicio a través de cuatro países de Europa: Alemania, Austria, República checa y Hungría. En la mayoría de estos lugares, excepto cuando estaba en lugares rurales, tuve fiable, rápido servicio LTE que me llevó uso de las redes sociales, el correo de verificación, y ver videos sin problemas.

En Hungría, concretamente en Budapest, mi servicio cambiar entre 3G y LTE, pero nunca se quedó sin ninguna conexión en absoluto con la excepción de las zonas remotas. En las grandes ciudades, e incluso las ciudades más pequeñas, mi conexión celular funcionaba bien.





GigSky del servicio también trabajó en el Área de la Bahía de California y Washington, DC, otras dos áreas donde tuve la oportunidad de poner a prueba su fiabilidad.

Conexión es, por supuesto, va a variar según el país y esto no es un fiable indicador de servicio en otras áreas, pero en base a este ejemplo, en las zonas urbanas, GigSky del servicio es decente y comparable a la de LTE a partir de un estándar de la compañía.

Costos



En Europa, y en varios otros países, incluyendo los Estados unidos, GigSky del servicio tiene un precio a partir de $10 y está disponible en varios de alta velocidad LTE (donde esté disponible) las asignaciones de datos que duran cantidades variables de tiempo, así que usted puede comprar sólo los datos que usted podría necesitar.

300 mb de datos está disponible para $10, y que los datos bote dura sólo un día.

Usted puede obtener de 500 mb de datos para $15, 1 gb de datos para $20, y 2 gb de datos para $30, con todos estos datos ollas disponible durante 15 días.





GigSky más caro del plan es su 5GB plan de datos, que cuesta $50 y tiene una duración de 30 días. Elegí esta última opción, y he usado apenas alrededor de 5 gb de datos en el transcurso de mi viaje. Yo no estaba haciendo nada en particular los datos de pesado, pero estaba navegando en la internet, la comprobación de medios de comunicación social, subir imágenes a las redes sociales, y la comprobación y responder a mensajes de correo electrónico.

Precio sabio, creo GigSky de opciones son bastante caros, pero mi empresa no ofrecía nada mejor. He de cobertura de Verizon en los Estados unidos, Verizon y del plan de viaje es $10 por día para 0.5 GB de datos y un número ilimitado de datos 2G después de eso, que es poco de datos de alta velocidad para un alto precio.

Algunas compañías tienen mejores ofertas, pero la mayoría de límite de acceso LTE o cobrar un bit de datos. T-Mobile gratis ilimitado 2G cuando se viaja o cargos $5 por día durante 0,5 GB de datos de alta velocidad, Sprint ofrece conexión de datos 2G cuando se viaja o ofrece datos de alta velocidad que pasa por $5 día ($25 por semana), y AT&T cargos $10 por día con velocidades de LTE se limita a su normal plan de datos de asignación.





Se me habría costado más de $100 limitado de datos de alta velocidad disponible en Verizon durante mi viaje, así que GigSky fue sin duda la mejor opción. Obtención de tarjetas SIM en cada país o firmar para arriba para un Europeo plan de datos probablemente habría sido el precio más eficientes, pero GigSky era la opción más simple que era aún mejor de lo que mi carrera estaba ofreciendo.

App



más Allá de la configuración de la GigSky eSIM de servicio y activar, el GigSky aplicación puede ser utilizada para la resolución de problemas y a contestar las preguntas más comunes a través de una sección de Soporte técnico. También hay un account opción de configuración, una bandeja de entrada para comunicarse con GigSky si hay soporte al cliente de preguntas, y una de referir a un amigo sección para referirse a los amigos de crédito gratis.

Mientras que el uso de la GigSky servicio, no me abre la app en todo, porque muchas de las opciones de configuración son manejados a través de los “Celulares” de la sección principal de la Apple, la Configuración de la aplicación.

los Países Disponibles



GigSky servicio de datos trabaja en más de 190 países de todo el mundo, con un mapa de cobertura disponibles aquí. Todos los de América del Norte y de casi todos los países Europeos y sudamericanos de apoyo a la GigSky servicio, como muchas Islas del Caribe.

el Servicio es más limitada en la región de Asia y el Pacífico, África y el Medio Oriente, pero hay algunos países donde trabaja.

Línea de Fondo



Después de superar algunos contratiempos que vienen con el uso de un solo de datos de servicio como una opción secundaria en un iPhone, pensé GigSky que era fácil de usar, que ofrece una gran cobertura que rara vez me dejó sin conexión celular, y en última instancia, conveniente.

Obtener una segunda SIM o un eSIM plan en el país que te interesa es una opción y es potencialmente más asequible que GigSky, pero que puede ser una molestia si estás de visita en varios países.

$50 para 5 GB no es el mejor de los datos de oferta, pero me encontré con que los datos de la olla me duró casi dos semanas con el uso regular – subir fotos a Instagram, revisando mi correo electrónico, responder a los mensajes, el uso de mapas, y navegación por internet – aunque me hizo conectarse a wi-fi cuando esté disponible, como en los hoteles.

El GigSky servicio funcionó a la perfección, incluso, como he cruzado las fronteras del país en Europa, y no tengo problemas con el intercambio de tarjetas SIM, cambiar mi número de teléfono y se quejan con iMessage, o la búsqueda de los distintos planes en los países donde no hablo el idioma.

GigSky era mucho más asequible que el de los planes que se ofrecen a través de mi propio transportista aquí en los Estados unidos (Verizon cargos $10/día 0,5 GB y, a continuación, ilimitado 2G) y yo no dudaría en volver a utilizarla en otro multi-viaje por el país. Yo podría elegir algo más asequible si se va a un solo país, pero usted no puede vencer a la conveniencia de un plan de teléfono celular, usted puede comprar y ponerse en marcha a la derecha en su dispositivo.

Cómo Comprar



uso De GigSky del servicio a través de la eSIM compatible con iPhone XR, XS, o XS Max, usted tendrá que descargar el GigSky Mundial de Datos Móviles de aplicaciones desde la App Store. Desde allí, los planes son comprados dentro de la aplicación en los precios a partir de $10.