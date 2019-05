Reseña: Eva de la Energía de la Tira, Le Da Tres HomeKit Compatible con los Tomacorrientes

Eva, una empresa que hace HomeKit-inteligentes habilitados para productos de hogar, lanzó su más reciente accesorio, la Víspera de la Energía de la Tira, en el mes de abril.

La Víspera de la Energía en la Franja de tres HomeKit -conectado salidas, cada una de las cuales puede ser controlado de forma independiente a través de la Víspera de la aplicación, la Casa de la aplicación, y a través de Siri, por lo que usted puede hacer estándar de los productos de hogar y electrodomésticos inteligentes.







Diseño



Diseño de sabios, la Víspera de la Energía de la Tira se siente un poco grande y demasiado grueso para un tres tomacorrientes, pero tiene un atractivo y bien hecha de aluminio cubierta con un plástico negro de la parte superior, por lo que se ve lo suficientemente nítida, que no es necesario para ser escondido. Mide de 10.9 cm de largo, 2.5 pulgadas de ancho y 1.3 cm de grosor.





Hay tres espaciadas en tomas de corriente en la Víspera de la Energía de la Tira, que se colocan a una distancia suficiente que incluso varios grandes adaptadores de corriente puede ajustarse mientras usted está cuidado con la colocación. Como con la mayoría de las regletas, orientado horizontalmente adaptadores de alimentación tienen el potencial de bloquear otros puntos de venta, dependiendo de la posición.

Hay luces indicadoras para la protección contra sobretensiones y puesta a tierra en un extremo, junto con tres botones de encendido y LED indicadores de estado. Cada botón tiene una, dos o tres puntos, correspondientes a cada una de las tomas en la Energía de la Tira.

Hay una gruesa 6.3 pies de cable negro en un extremo, que es el estándar para la alimentación de tiras. 6.3 pies es lo suficientemente largo que puede ser colocado detrás de una mesa o soporte para TV, mientras que queda disponible para su utilización. Con la aplicación y Siri los controles disponibles para el acceso remoto, la Energía de la Tira no necesariamente tienen que ser puestos en un lugar accesible.





protecciones Estándar que se puede esperar de una regleta de alimentación están incluidos, tales como la sobreintensidad de corriente, sobretensión, y la protección contra sobretensiones.

en General, este es un aspecto agradable en el poder de la tira que es ideal si se tiene que ir en un lugar donde podría llegar a ser visible. Puedo meter mis tiras de alimentación y los cables de distancia, en cajas de ocultar lo mejor que pueda, pero si tenía que tener un visible de alimentación de la tira, me gustaría un diseño como este. Como he mencionado anteriormente, me gustaría que fuera más pequeño, pero hay mucho que hacer en el capó para justificar el tamaño.







la Funcionalidad



Cada uno de los tres puntos de venta en la Energía de la Tira es HomeKit -compatible, lo que significa que usted puede agregar HomeKit conectividad tres dispositivos que de otra manera no podrían ser controlado mediante el uso de HomeKit características.

tengo un montón de HomeKit los dispositivos ya no tengo mucho que ya no está conectado a HomeKit , pero la Energía de la Tira es ideal si usted tiene un menos conectados a la instalación debido a que ofrece tres tomas de corriente en un solo dispositivo. Ventiladores, humidificadores, calentadores, lámparas de lujo, y otros aparatos que normalmente no son capaces de conectarse a HomeKit son ideales para este tipo de instalación.





HomeKit la funcionalidad en este caso se limita en y fuera de los controles y automatización, por lo que es algo a tener en cuenta. Usted será capaz de alimentación de las lámparas, electrodomésticos, u otros dispositivos de encendido o apagado a través de esta Energía Tira el uso de la Casa de la aplicación, la Víspera de la aplicación, o HomeKit los comandos, pero no hay ningún otro control directo de las opciones.





Usted puede agregar los puntos de venta HomeKit escenas con otros HomeKit productos y usted puede configurar la automatización de los horarios, de modo que usted pueda hacer algo como tener un fan entra en un momento determinado o apagar el ordenador por la noche.

La Energía de la Tira se conecta a un HomeKit la instalación a través de WiFi, y usted va a necesitar un 2.4 GHz red, ya que no se conecta a 5GHz. Yo tuve que cambiar mi teléfono a 2.4 GHz a conectar, y eso siempre es una molestia, especialmente si usted no tiene su 2.4 GHz y 5GHz redes de split y fácil de conectar. En el lado positivo, ya que esta es una directa conexión Wi-Fi, no hay necesidad de un puente.





además De convertir a los dispositivos de encendido/apagado y la adición de los controles de automatización, la principal característica de la Energía de la Tira cuenta es el poder de supervisión. Usted puede saber exactamente cuánta energía de los dispositivos que consumen, la estimación de su costo total, y una estimación de cuánto va a costar para ejecutar sus dispositivos a través de un período de un año.

El consumo de energía y la estimación de costes de las métricas son para toda la Víspera de la Energía de la tira, así que usted no puede ver un desglose para cada toma de corriente.

Eva App



La Víspera de una app que ofrece un control total sobre la Energía de la Tira, lo que le permite cambiar su nombre, asignar nombres a cada enchufe para Siri voz fines de control, y a su vez tomas de encendido y apagado, pero lo que vas a querer usar la Víspera de la aplicación, principalmente para comprobar si las mencionadas en la aplicación de métricas, debido a que la información no está disponible a través de la Casa de la aplicación o a través de Siri los comandos.





En la Víspera de la aplicación, usted puede ver el estado de energía (aka si una toma de corriente está encendido o apagado), consumo (de energía que está siendo dibujado por ahora), el consumo total de energía es dibujar a lo largo del tiempo), el costo proyectado (lo que podría costar a correr por un año, con base en la última semana, de día o minuto), y el costo total (costo total estimado del uso de la energía hasta la fecha).





Hay, por desgracia, no hay manera de romper el uso de la energía en cada toma de corriente de base, con la Víspera de la aplicación el cálculo de estas cifras se basan en la totalidad de la energía sorteo de todos los elementos que están conectados.





Se puede ver el consumo total se desglosa por hora, día, semana, o mes, y la exportación de energía de uso de las mediciones de cada día en otra aplicación, si usted gusta.





el total de La estimación de los costos también pueden ser descompuestos por hora, día, semana y mes, así que usted puede ver la proyección de costos estimados en la forma que tenga más sentido para usted.

Mi Eva aplicación de las estimaciones de la lámpara, y un equipo que me han costado $0.14 durante el transcurso de la última semana o así, y tendrá un costo de alrededor de $16 a ejecutar para todo el año. Estos totales se calculan en un costo proyectado por el país y puede ser personalizado en la Víspera de configuración de la aplicación.





Costo por kilovatio-hora varía según la ubicación, por lo que se desea personalizar esta configuración. Aquí en California, tenemos que pagar alrededor de 19.82 centavos de dólar por kilovatio-hora, mientras que en otros estados, la tasa es mucho más baja.

App



Cuando se trata de la Víspera de la Energía de la tira, la Casa de controles de aplicación son limitados. Usted puede convertir a cada individuo toma en o fuera de uso en la aplicación alterna, pero eso es sólo acerca de todo lo que puede hacer.

Usted puede también cambiar el nombre de puntos de venta, cambio su habitación, cambio de lo que ellos identifican como, y hacer otras similares de gestión de las cosas, pero usted no puede ver el uso de la energía.





En la Casa de la aplicación y la Víspera de la aplicación, usted puede automatizar la comunicación para que venga en un tiempo específico y de incorporarlas a HomeKit escenas con otros HomeKit productos.

Siri

Siri los controles se limitan a convertir a cada individuo toma en o y obtener el estado de la energía, también conocido como si la toma de corriente está encendido o apagado.

Línea de Fondo



Si usted tiene un par de no- HomeKit los dispositivos con los que he quedado con ganas de gancho a la casa inteligente de instalación, la Víspera de la Energía de la Tira es una buena manera de hacerlo.

también Es útil si desea asegurarse de que un determinado aparato no llamar demasiado la energía o el uso de energía cuando está apagado, por lo que es ideal para sospechar de electrodomésticos como ventiladores, computadoras y más.





Ser capaz de controlar cada salida de forma individual en HomeKit es útil, porque puede desactivar un elemento que está conectado sin afectar a los demás, algo que no suele ser posible con un estándar de alimentación de la tira.

La Víspera de la Energía de la Tira es caro y va a costar más que la individual HomeKit -habilitado enchufes inteligentes, pero es uno de los pocos HomeKit -habilitado de alimentación de la tira de opciones en el mercado.

Cómo Comprar



La Víspera de la Energía de la Tira se puede comprar en Amazon por $99.95.