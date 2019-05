Reseña: El Brydge Pro Teclado para iPad Ofrece una MacBook-Experiencia Como

Brydge, conocido por su línea de teclados para el iPad, que recientemente estrenó su nuevo teclado, una actualización del modelo diseñado por Apple 2018 11 y de 12,9 pulgadas, el iPad Pro de los modelos. El nuevo Brydge Pro ha sido muy esperado por iPad los propietarios que han utilizado Brydge de los teclados en el pasado y prefieren la mayor parte libre de Brydge teclado estilo.

he asociado con MacRumors camarógrafo Dan Barbera para la revisión de la Brydge Pro, así que asegúrese de comprobar fuera de sus manos en el vídeo a continuación para obtener una descripción visual del teclado y leer en mi propio comentario.

[embedded content]

Diseño



Si estás familiarizado con Brydge los teclados, la Brydge Pro cuenta con el mismo diseño general como pasado Brydge opciones. Es el menos voluminoso de los teclados de terceros para el nuevo el iPad Pro los modelos que yo he utilizado, y es mi favorito de teclado de terceros de diseño por el momento.





Hay dos forrado de caucho articulado clips en el teclado que su el iPad Pro encaja en, que mantenga de forma segura en el lugar y que imitan a un MacBook de instalación. Los clips se mueven hacia adelante y hacia atrás de modo que se puede plegar como lo haría con un ordenador portátil (y cuando se cierra, hay pequeñas protuberancias de goma para evitar que las teclas tocar la pantalla). Debido a que el revestimiento de goma, el el iPad Pro es seguro y estable en el Brydge Pro, pero me he dado cuenta de que el peso de la el iPad Pro puede causar a voltear hacia atrás un poco cuando lo recojo con el teclado de la parte.





Las bisagras son más que un MacBook la bisagra, pero aún así es fácil de abrir y cerrar el teclado y el iPad , y cuando se cierra, el iPad ‘la pantalla se apaga. Con los clips, hay un ajustable de 180 grados de ángulo de visión, lo cual es bueno, porque permite la posición de la iPad en cualquier ángulo, que funciona mejor para usted, independientemente de si usted está escribiendo sobre una superficie plana, como un escritorio o en tu regazo. En un escritorio, hay pies de goma en la parte inferior para mantenerlo en su lugar, que es una buena adición.





sólo Se puede rotar los clips de una cantidad limitada, así que si usted desea utilizar su iPad en el modo de retrato, vas a tener que sacarlo del teclado, que es un poco de una molestia. No hay ninguna opción para pliega de nuevo, aunque supongo que se podría utilizar el estilo de los libros. Usted puede tirar de la iPad y palo de vuelta hacia atrás para utilizar el teclado en el modo tablet (doblado) o en el modo de película (sin teclado visible pero iPad apuntalado), pero es una molestia tener que sacarlo y ponerlo en los clips.

Brydge Pro tablet view

Brydge Pro de la película vista

no se trata de un tradicional folio caso de estilo, pero no es una copia magnética de la cubierta similar a la de un Smart Cover en tanto el espesor y el diseño. Está diseñado para proteger la parte trasera de la iPad cuando el teclado está conectado, unnd hay recortes para la parte de la Brydge Pro que contiene el iPad en su lugar. Desde esta portada no está bloqueando el lado de la el iPad Pro , usted todavía puede adjuntar y cargar el Apple Lápiz 2.La Brydge Pro está hecha de aluminio y está disponible en el espacio de color gris o plata para que coincida con Apple iPads. Es pesado y se añade un buen libra del peso de la iPad , pero entiendo que es mucho más delgada que en competencia de terceros opciones de teclado. Brydge dice que se mide en a 15.6 mm con el el iPad Pro , en comparación con el 22,5 mm para el Logitech Slim Folio Pro.





me he dado cuenta durante el uso diario que cuando yo abra y cierre la Brydge Pro varias veces mi el iPad Pro tiene una tendencia a deslizarse en su camino de salida de los clips de un bit, que puede ser una irritación. A pesar de todo, me encanta el diseño de la Brydge Pro debido a que el mínimo volumen y debido a la forma en que se imita un MacBook . No puedo decirle cuántas veces he ido a usar el trackpad durante esta revisión, porque el Brydge Pro tenido un MacBook de ambiente, pero me hizo mucho.





En uno de los laterales de la Brydge Pro, hay un único USB-puerto C, que se utiliza para la carga. Usted puede comprobar el nivel de batería en el teclado utiliza una pila de botón, pero Brydge dice que sólo es necesario cargar una vez al año dependiendo de la frecuencia con que usted está utilizando el teclado.

Teclado



las teclas en El Brydge Pro son suaves y no tan satisfactorio para la prensa como una de las teclas Logitech Folio y están en ninguna parte cerca tan firme como las teclas del 2016 o después MacBook Pro, pero es una mejor experiencia de escritura que el Smart Keyboard Folio de Apple, para la mayor parte.

Usted sabe cómo Apple dice mariposa teclas están diseñadas para ser precisa y proporcionar la misma prensa no importa dónde usted está golpeando la tecla? Estas teclas en la Brydge Pro son el opuesto. Son blandos y no se sienten particularmente estable para golpear, así que no es mi favorito de la experiencia de escritura.





tuve un tiempo difícil de ajustar con las teclas del Brydge Pro, y no estoy del todo seguro de por qué. Son blandos y también bastante pequeña, lo que significa que no estaba siempre a golpear con precisión dado el espaciado entre ellos, y a veces, casi parecía que había algo de retraso que fue resultando en la pérdida de las pulsaciones de tecla. Afortunadamente autocorrección en su mayoría compuesto por ella, pero yo necesitaba más difícil de prensa sobre las claves de lo que estoy acostumbrado con el fin de obtener mi clave de prensas para registrar con precisión.

me tomó cerca de 15 minutos para darse cuenta de que no estaba experimentando lag, pero necesarias para escribir en una más manera deliberada con más fuerza en cada tecla y una más precisa de prensa. Nunca he pensado en mí como una luz typer, pero supongo que con el MacBook Pro / el iPad Pro Smart Keyboard Folio me ha enseñado a usar menos fuerza. Yo no soy un fan de la MacBook Pro teclado en general debido a su afición por el fracaso, pero he llegado a la amor la sensación de estabilidad de las teclas. El Brydge Pro es bastante diferente de la MacBook Pro teclado, lo que podría ser un plus para aquellos que no están en el sentir de la MacBook Pro teclas.





he utilizado el Brydge Pro el tipo de esta revisión de todo y sobre todo, me pareció que para ser una experiencia frustrante hasta que me acostumbré a la cantidad de fuerza de las claves requieren y hasta me ajustada a la separación entre las teclas. Todavía no totalmente confortable experiencia para mí porque estoy tan acostumbrado a presionar más a la ligera en la MacBook Pro teclado, pero yo era capaz de escribir casi a la misma velocidad a la que puedo llegar con un teclado que estoy más acostumbrado.

Para aquellos que tienen propiedad Brydge de los teclados en el pasado, no creo que el Brydge Pro es que ofrece la misma experiencia de escritura. Hay cambios claros clave siento en este modelo.

yo creo que en general la mayoría de la gente va a ser capaz de adaptarse a las Brydge Pro teclado, pero es posible que esto es una clave que se siente que no va a satisfacer a todo el mundo. En comparación con algo como el Logitech Folio Teclado para el el iPad Pro , Creo que el Brydge Pro teclas no es tan bonito ni tan fácil de adaptar.





Hay un número de función teclas fila con habilidades especiales cuando se conecta a un dispositivo iOS, tales como opciones para llegar a la pantalla de Inicio, ajustar el brillo, aparezca el teclado en pantalla, ajustar el volumen, Bluetooth para conectar dispositivos, compruebe el nivel de batería, y el poder en el teclado y se apaga.

Este es un teclado retroiluminado, lo cual es bueno porque eso es algo que Apple Smart Keyboard Folio no ofrece. Es sólo un ajuste on/off, sin embargo, no hay manera de ajustar el brillo.

Línea de Fondo



yo soy un gran fan de el diseño de la Brydge Pro, y aunque es todavía más pesado que el Smart Keyboard Folio de Apple, se añade mucho menos masiva que algo como la Slim Folio Pro de Logitech o Zagg similares de teclado. Es también más fácil de conseguir fuera de estas opciones, así que usted puede mantener con usted y tire de ella sólo cuando lo necesite.

he utilizado Brydge de los teclados en el pasado, y siempre he pensado que ofrecieron la mayoría de los MacBook -como la experiencia de cualquiera de los terceros opciones de teclado. Me encanta que esta versión viene con una carcasa trasera para mantener el iPad seguro. Es una gran nueva actualización.





Desafortunadamente, la señorita aquí para mí es el teclado. Simplemente no me gusta de estas teclas. Son demasiado pequeños y demasiado suave, con mucho espacio entre ellos. Tuve un tiempo difícil adaptarse a la sensación de las teclas y he hecho un montón de errores de tecleo, tratando de acostumbrarse a la cantidad de fuerza y precisión que necesitaba para escribir.

dicho esto, otras personas pueden preferir el más suave de tecla de sentir y no tener los mismos problemas de adaptación porque el teclado y gustos varían mucho entre las personas. Yo todavía era capaz de escribir casi a toda velocidad, y yo lo hice, finalmente, ajustar y obtener un poco mejor, pero lo que nunca va a ser mi favorito de teclado cuando se trata de la clave de sentir.

la Elección entre el Brydge Pro, el Smart Cover Folio de Apple, o algo como el Slim Folio de Logitech va a venir a la preferencia personal. Si desea que el más delgado opción, vaya con la Smart Cover de Folio. En comparación con otras opciones, es el susurro de delgado.

Si usted desea la mayoría de los MacBook -como la experiencia con una cantidad de granel que no es abrumadora, elija el Brydge Pro. Si desea la mejor clave de sentirse fuera del grupo y no de la mente al mayor tamaño, elija el Logitech Slim Folio.

Cómo Comprar



La Brydge Pro el iPad Pro puede ser pre-ordenado desde el Brydge sitio web. El de 11 pulgadas modelo tiene un precio $149.99, mientras que el de 12,9 pulgadas modelo tiene un precio de $169.99.