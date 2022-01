Repsol puede «rehuir responsabilidades» por desastre ecológico

¿Los pescadores están capacitados para hacer ese trabajo? Bah!!! Lo que Vázquez pretende anunciar como un logro es en realidad una vergüenza. Qué manera de humillar a los afectados, ponerlos a hacer algo para lo que no están capacitados y darles una canasta de alimentos, es inaceptable. Mejor dicho, sin capacitación y sin implementos de seguridad, ahora que hagan el trabajo sucio los pescadores, así de simple. Estamos en el gobierno de «sombrero luminoso»: no más pobres en un país rico… de víboras.

La primera ministra, Mirtha Vasquez, no se hace bolas anuncia sin problemas que la empresa Repsol contratará a las personas afectadas para los trabajos de limpieza y entregar canastas de alimentos para las personas afectadas por el derrame. ME QUEDÓ SIN PALABRAS Y LO LAMENTÓ POR LOS PESCADORES.

Por un lado Mirtha Vásquez señala: Minam ha logrado «primeros acuerdos» con Repsol sobre responsabilidad que le toca asumir. Por otro, la empresa Repsol -con su cara de yo no fui- lamenta «no haber transmitido de manera adecuada» las acciones realizadas tras derrame de petróleo? Por último, pescadores de Ventanilla afectados tras desastre ecológico, de que vamos a vivir? OEFA: Derrame de petróleo afecta a 17 playas desde Ventanilla hasta Chancay…El Congreso? Como siempre nombra una comisión para que en 90 días pase un informe?.

El presidente Pedro Castillo, se dio una vuelta por la playa Cavero ubicada en Ventanilla y firmó el decreto supremo que declara como interés nacional la emergencia climática. Además,indicó que la empresa española no debe de zafar de responsabilidad luego de que este último miércoles la gerenta de comunicaciones, Tine Van Den Wall Bake, expresara que no son responsables de lo ocurrido.

