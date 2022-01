REPSOL MIENTE, QUIERE METER YUCAZA

By

Si no habían “oleajes anómalos”? Se rompió el ducto…?

No nos hagamos los tercios, lo peor que les pasará a Repsol es que OEFA los multará. Sus multas tienen un tope. Y se les demandará en varios fueros. En años de años fallarán jueces corruptibles por lo general. ¿Por qué no se les puede cobrar más? Porque los expertos ambientalistas que trabajaron en el MINAM, que pontifican en los medios, no aprobaron una metodología para valorizar el daño ambiental (escribo en pasado porque el Ministro actual fue abogado de traficantes de tierras).

El testimonio de un grupo de «veleristas» desvirtúa la versión de REPSOL, sobre situación del mar el día sábado 15 de enero cerca del barco «Mare Dorium», desmienten la versión de Repsol, sobre el inició del accidente y el oleaje anómalo como causa mayor del desastre petrolero que sacude al país. Entonces no solo se trataba de una pequeña iridiscencia!!!

La Fiscalía y organismos competentes deben investigar que es lo que oculta REPSOL? Mira aquí los videos inéditos.

Hay que preguntarnos por qué el Colegio de Ingenieros del Perú, las facultades de ingenieria, las escuelas de Medio Ambiente, Petróleo, no se pronuncian contra el desastre ambiental de REPSOL?. Dónde están los pronunciamiento del Colegio de Abogados en defensa del medio ambiente? Del Colegio Químico del Perú, las consecuencias químicas en el mar más de 6 mil barriles?

El pronunciamiento del Colegio Medico del Perú, sobre las consecuencias de comer peces contaminados? Del Colegio de Economistas, cálculos sobre perdidas económicas de la región? Comunicados

contundentes y no un saludo a la bandera, contra éste desastre ecológico que afecta la flora y fauna marina y deja sin trabajo a la pesca artesanal?

Donde están las ONGs ambientalistas? No se escucha padre, nadie zapatea Repsol aprovecha la ineptitud cómplice del Estado para salirse con la suya, y extender la tragedia ecológica, que ahora amenaza llegar hasta Piura.

Acaso nuestros organismos de control, no comparten responsabilidad alguna? Sus funcionario cobran tremendos sueldos o son ad honorem? La empresa española es intocable en Latinoamérica – como Odebrech- no reconocer esponsabilidad alguna? Tienen historial de multas por malas prácticas ambientales. Ya desde la década de los 90, cuando asumieron YPF Argentina, jamás se hicieron cargo de ningún desastre ambiental provocada por ellos? Lo mismo en Ecuador?