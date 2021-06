Está tan cargada que puede parecer una mentira, pero no lo es. Tesla abrirá una planta de automóviles en el estado de Texas en los Estados Unidos de América, pero… está prohibido vender los coches a los residentes. Todo por una ley que ya le está dando dolores de cabeza a Elon Musk.

La historia es contada por el portal The Drive. Al igual que en otros Estados de los Estados Unidos, se ha aplicado legislación para proteger a algunos actores del mercado y una de las normas se refiere a la venta de automóviles: una marca no puede vender sus automóviles directamente a los consumidores, para no perjudicar el negocio de terceros, es decir, las franquicias.

Elon Musk cree que la ley podría cambiar, pero los cambios solo deberían ser posibles en 2023.

Ahora, Tesla ha decidido invertir millones de dólares en una planta en Texas, que se espera que abra puertas a finales de este año. Como es sabido, la marca estadounidense no trabaja con franquicias, pero se ve directamente afectada por esta ley. Lo peor es que de acuerdo a los plazos definidos en la legislación de Texas, la ley solo se puede cambiar en 2023, lo que haría que durante los dos años que quedan, Tesla tuviera que enviar sus autos fabricados en Texas a otro estado y solo entonces hacerlos regresar para venderlos a los residentes.

Tesla sure would appreciate changing the law, so that this is not required!

— Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2021