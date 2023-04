REPRESENTANTES DE UCAYALI RESPALDAN RECIENTE VISITA DE LA EMBAJADORA DE ESTADOS UNIDOS A LA REGIÓN

By

¡Clickear Stars! (Votos: 1 Promedio: 5 )

Pucallpa.- Representantes de pueblos indígenas, comunidades rurales, organizaciones agrarias, autoridades, sociedad civil y del sector empresarial comprometidos con el desarrollo sostenible de Ucayali, expresaron su unánime respaldo a la visita que realizara a esta región la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kenna, a fines de marzo de 2023.

Así lo dieron a conocer a través de un pronunciamiento público, en el que manifiestan su agradecimiento a la diplomática norteamericana por su visita a la región, donde incluyó su presencia en las comunidades vecinas de Nueva Requena y centros de desarrollo empresarial.

En este contexto, los representantes ucayalinos resaltan la valiente presencia de la embajadora Kenna, porque evidencia el interés que el pueblo estadounidense tiene para con las familias amazónicas y conocer la verdad y la realidad en que viven los pueblos originarios de Ucayali.

Asimismo, en el pronunciamiento precisan que los ucayalinos necesitan trabajar en paz, con ordenamiento territorial, con actividades económicas sostenibles e inclusivas, bajo un marco normativo que defienda a la región, por lo que no están de acuerdo con la forma que operan ciertas organizaciones, que no los representan, y que solo defienden sus propios intereses y no los de las poblaciones amazónicas.

Finalmente, hacen una invitación a las personas e instituciones, interesadas genuinamente en el desarrollo sostenible y el cuidado de los bosques, a realizar una visita a la región y conversar directamente con su gente y conocer sus problemas reales, sus anhelos y esperanzas.

Entre las más de 25 organizaciones de base firmantes de este pronunciamiento que realmente representan al pueblo de Ucayali, están las comunidades nativas Santa Clara de Uchunya, Shambo Porvenir y Kokama Unida Ecológica de Curimaná; los caseríos Caribe, Bajo Rayal, Nuevo Edén, Tras Islas, Amakella, la Perla de Sanja Seca y San Juan de Tahuapoa; el centro poblado Esperanza de Nueva Requena.

También, las municipalidades distritales de Nueva Requena y Curimaná; la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo; las Rondas Campesinas de Nueva Esperanza y San Pablo de Juantía; las asociaciones de Productores Agrarios del Caserío Pucallpillo y la Agro-Ganadero Bonanza.

Igualmente, suscriben el documento la Convención Nacional del Agro Peruano-CONVEAGRO-Ucayali, la Federación de Palmicultores de Ucayali-FEDEPALMA-Ucayali, la Federación Regional de Productores Agrarios y Medio Ambiente de Ucayali-FREPAMARU y la Asociación Civil Agroforestal y Conservación de Bosques Alto Tiruntan, entre otras más.