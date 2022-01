9 REMEDIOS NATURALES para ADELGAZAR> Super TOPS!

By

Remedios Naturales para adelgazar – La pérdida de peso saludable es un proceso que requiere disciplina. En la lucha por un mejor cuerpo, muchas personas recurren a numerosos métodos para tratar de perder peso.

Los remedios naturales para perder peso, en su gran mayoría, son plantas medicinales (extractos, aceites, cera, entre otros) o de fuentes de origen animal, actuando de manera terapéutica en procesos en el metabolismo, también previniendo y tratando muchas enfermedades.

Aquí están los remedios adelgazantes naturales más conocidos y cómo actúan:

Cafeína:

los estudios han demostrado que la cafeína adelgaza al aumentar la termogénesis y, por lo tanto, estimular el cuerpo para quemar energía. Esto resulta en una quema de calorías más efectiva, lo que a su vez puede ayudarnos a perder peso.

Pitahaya:

la medicina herbal se hace con un extracto de cactus y es capaz de promover un adelgazamiento significativo. La sustancia tiene propiedades antioxidantes y promueve el efecto diurético y moderador del apetito. Es ideal para personas que no pueden dejar de comer dulces

Baya de Goji:

la investigación publicada en 2011 en el Journal of the American College of Nutrition mostró que la ingesta diaria de 120 ml de jugo de baya de Goji durante 14 días fue capaz de reducir la circunferencia de la cintura y aumentar las tasas metabólicas en humanos en relación con el grupo de control que tomó un jugo de placebo.

Agar-Agar:

es bastante adecuado para personas obesas, que necesitan moderar el apetito y perder peso. Cuando se usa en forma de gel, crea una sensación de saciedad, lo que hace que el individuo se sienta menos hambriento y, en consecuencia, coma menos de lo habitual. Además, el agar-agar también combate la celulitis y la flacidez causada por el adelgazamiento, también fortalece las uñas y el cabello.

Harina de berenjena:

debido a que contiene una gran cantidad de fibra, la berenjena es una de las verduras más recomendadas contra el colesterol y la obesidad, ya que elimina toda la grasa del cuerpo. Además, la harina de berenjena también es beneficiosa para el corazón, el intestino y el páncreas, disminuyendo las posibilidades de diabetes.

Aceite de coco:

un estudio realizado en Canadá en 2000 mostró que las personas que consumían aceite de coco tenían una mayor oxidación de las grasas, un proceso que causa su descomposición, que las personas que seguían dietas con aceites comunes. Cuando la grasa se descompone en el tejido adiposo, se utiliza en forma de energía, es decir, no se acumula en el cuerpo en forma de los notorios neumáticos pequeños. Pero los investigadores no pudieron averiguar el mecanismo responsable de este cambio.

Espirulina:

La espirulina se ha destacado en los últimos años y también se considera un remedio adelgazante 100% natural. Además de ayudar en la pérdida de peso, ayuda a reducir el colesterol, tiene acción antiinflamatoria, combate la anemia porque es rico en hierro y también en proteínas, ideal para aquellos que quieren ganar masa muscular.

Té verde:

ya bien conocido, el té verde tiene como sustancia base la cafeína, que acelera el metabolismo y el gasto calórico. Además de ayudar en la pérdida de peso, es rico en antioxidantes y de esta manera logra eliminar los radicales libres del cuerpo.