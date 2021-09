RELACIONES AMOROSAS!! Todo lo que Necesitas saber

Relaciones amorosas– La sociedad está evolucionando constantemente, la vida no es como hace algunos años, esta se adapta a las necesidades y las realidades. Las tradiciones, costumbres y las formas de percibir las cosas no son las mismas. Igualmente, la manera en que nos relacionamos cambia, tanto como establecemos nuevos vínculos, hasta como mantenemos aquellos lazos que ya hemos formado. La forma de interactuar varía mucho de acuerdo a las necesidades que se tengan y en la era digital con el ajetreado ritmo de vida la tecnología se ha convertido en la protagonista cuando se trata de relaciones.

Aunque todo cambia, la necesidad en las personas de conseguir pareja, tener citas y vivir el amor sigue siendo una prioridad. Por ello, las personas han buscado la manera de satisfacer esta necesidad de forma equilibrada con el resto de aspectos de la vida. Para lograrlo se han valido de herramientas tecnológicas desde para iniciar una relación hasta para mantenerla. En el primer caso, las personas se las han jugado con las propuestas, como las webs de citas, como por ejemplo quierorollo, que rodea la persona de gene afín aumentando sus posibilidades de ligar.

Atrás han quedado los padres y amigos actuando como casamenteros. Quizás las personas pueden conocer a toda clase de gente afín, ampliando su círculo lo que puede ayudar mucho cuando se trata de encontrar con quien establecer una relación, ya que, muchas veces lo difícil de encontrar pareja se debe a las limitaciones sociales respecto a las personas que se conocen.

Las relaciones ahora se inician en línea

Además, estos sitios llevan la búsqueda del amor a otro nivel al emplear algoritmos que evalúan compatibilidad y cruzan solo personas con intereses afines y donde las posibilidades de éxito sean elevadas. Cuando anteriormente conocer a una persona sin contactos comunes y del otro lado del mundo para una relación era impensable, ahora se estima que casi la mitad de las relaciones inician en línea y que con ellas los matrimonios y parejas interraciales han aumentado.

El amor y las relaciones ahora no tienen fronteras. Los romances a distancia son mucho más factibles y aprovechan las ventajas que tiene consigo la tecnología utilizando el vídeo chat, organizando cenas, compartiendo películas e incluso intimidad en la distancia. Por otro lado, la forma en que se perciben las relaciones es diferente, los tabúes y los prejuicios han disminuido con respecto a los encuentros en línea. Antes se consideraban solo para cosas casuales, ahora se perciben como para cualquier tipo de relación.

Además, también hay una mayor aceptación para la comunidad LGBTQ y las personas maduras cada vez se animan más a buscar relaciones y utilizar las herramientas que ofrece el internet.

Es importante resaltar que no solo la dinámica de cómo conseguir una relación ha cambiado, también el hecho de cómo llevar las relaciones, porque en este punto la tecnología también se hace presente. Al menos un cuarto de las parejas se comunica a través de internet, incluso estando en la misma habitación y en su mayoría afirman que ya los métodos de comunicación como WhatsApp se han hecho indispensables y que sería impensable llevarlas si estas opciones no existieran. Sin embargo, a pesar de sus beneficios, especialmente en los más jóvenes su uso puede ser perjudicial, sobre todo si no se hace de forma moderada.

Relaciones las mejores opciones

Una relación requiere de tiempo y esfuerzo y aunque las opciones en línea son de gran ayuda y una excelente alternativa, estas por si solas no pueden concluir en forma ventajosa, ya que, la interacción en persona es indispensable. Las opciones virtuales son perfectas para conocer mejor a la otra persona y las offline para afianzar lazos. Lograr una unión estable requiere que ambas partes se comprometan y trabajen juntos poniendo todo su esfuerzo.

Lo principal es fundamentar la misma en la confianza y en la buena comunicación, también es muy importante su evites suponer cosas, ya que, estos casos siempre son una de las principales razones de fracaso. Las relaciones han cambiado y la sociedad también, en muchos casos se ha hecho mucho más simple ligar y conseguir con quien salir, sin embargo, para gozar de sus beneficios se debe usar adecuadamente de lo contrario puede ser agotado.