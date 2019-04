Clara Sosa, Miss Grand Internacional, señaló que hombres que se hacen llamar “trans” no deben competir con mujeres en concursos de belleza, pero que algunos organizadores aplican una favoritismo en perjuicio de ellas.

“Si vos sos mujer y queres participar en el certamen que ellos tienen que es de transgénero, vos no vas a poder por ser mujer, no te permiten, está completamente prohibido, pero ellos si pueden en el de mujeres en ese caso me parece injusto y de repente me parece que muchas chicas no pueden decir su opinión estando en un concurso porque si la organización ya la aceptó, vos ya tenes que aceptar”, dijo en entrevista al programa de Pelusa Rubin.

Como ejemplo, puso el caso de una chica que dijo que no quería compartir habitación con Ángela Ponce -nombre femenino del ganador de Miss España-, y a pesar de ser “muy preparada, hermosa, un cuerpazo”, no logró el último lugar, porque le bajaron puntos por eso.

“Mientras unas cambiamos la historia, otras viven en la prehistoria”, respondió en redes sociales Ponce.