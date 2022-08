REFLEXIONES SOBRE EL MENSAJE PRESIDENCIAL?

Asimismo, el Presidente Pedro Castillo anunció medidas que no reactivan la economía y que representarán un gasto desenfrenado como la entrega desmedida de bonos, aumento de la Pensión 65, la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, la segunda reforma agraria; acciones sin ningún sustento técnico, que no permite ver con claridad las propuestas que realizará el Gobierno para alcanzar el fortalecimiento de nuestras instituciones y retomar el crecimiento de nuestra economía, impulsar la inversión pública y privada, la actividad minera, promover obras de gran infraestructura a fin de obtener un clima atractivo para los inversionistas.

El Presidente Castillo dirigió su mensaje a la nación en un escenario de incertidumbre política y económica, el cual resaltó logros no reales a su gestión, como el cobro de deudas tributarias, recuperación del empleo, crecimiento económico, reducción de la pobreza, siendo la realidad todo lo contrario.

