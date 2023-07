Red criminal liderada por Castillo actuaba desde antes de asumir gobierno

Por supuesto. Los colegios profesionales cumplen un rol fundamental en la lucha contra la corrupción y, en particular, respecto del del Colegio de Abogados, su dirigencia tiene que mostrar un rol participativo y activo; inclusive tenemos iniciativa legislativa, somos casi cien mil abogados matriculados en el Colegio de Abogados de Lima, constituyéndonos como la voz jurídica del país por cuanto somos los llamados a dictar los preceptos jurídicos que corresponden a cada escenario del quehacer nacional. No podemos estar ajenos o mirar de perfil, sino por el contrario, ser protagonistas de la historia de la patria.

Lo primero que debe trabajar es cómo desarticular a dichas organizaciones criminales y eso solamente lo va a lograr en base al trabajo de inteligencia, puesto que estas organizaciones que tienen como fachada a la protesta social se desplazan rápidamente para el cumplimiento de sus objetivos criminales. En segundo lugar, el gobierno tiene que abrir el mercado económico, liberando concesiones y grandes proyectos de infraestructura nacional, invitando a la inversión extranjera y nacional para que nuevamente el Perú tenga auge y bonanza económica; solo así la población va a despreciar a estos actos violentos que entorpecen el desarrollo económico puesto que no habría justificación; y, en la medida que el gobierno comprenda que en Puno y en otros lugares estratégicos del Perú, la inversión se tiene que desarrollar potencialmente, será más viable para las fuerzas del orden, controlar a pequeños grupos que no tendrán mayor capacidad de convocatoria.

Yo no sé si apoyen, pero lo cierto es que la izquierda tiene como mecanismo de lucha, la convulsión social; es más, la utilización de la violencia está históricamente encarnizada con la ideología de izquierda; históricamente han recurrido a pseudo protestas, cuando en realidad estos movimientos están llenos de actos vandálicos y delincuenciales; y lo peor de todo es que está en juego mucho dinero, puesto que movilizar a miles de personas, acarrea un gasto impresionante. Ahora bien, el terrorismo, como tributarios de una ideología comunista maoísta, también cree en la herramienta de la violencia como mecanismo de lucha, puesto que considera que de la destrucción y el caos social, podrán generar el nuevo estado de cosas maoísta, en la medida que esto es lo que se llama la contradicción al interior del estado de cosas, que es el primer paso para posteriormente lograr el replanteo hacia el comunismo internacional.

Esta decisión viene como consecuencia de los controles de plazos planteados por las defensas de los investigados. Si bien es un derecho procesal, acudir a la tutela judicial para el control de plazos de la investigación, esto puede ser contraproducente para el trabajo del fiscal, puesto que todavía la investigación podría estar poco madura y los elementos de prueba del Ministerio Público, aún no podrían ser suficientes y, pese a ello, atendiendo a la decisión judicial, el fiscal tendría que cerrar la investigación preliminar decidiendo si pasa a la siguiente fase que sería la de investigación preparatoria y sobre todo, a quiénes de los investigados llevaría a esta fase siguiente de la investigación.

No es solo a la luz de la detención de Sada Goray y Mauricio Fernandini. Esto yo lo vengo diciendo desde hace muchos meses cuando se fueron construyendo las carpetas fiscales por organización criminal, de otros personajes del expresidente Castillo, entiéndase el exsecretario general de Palacio, exministros, entorno familiar del expresidente golpista e inclusive, desde que la fiscalía de Junín y de Lima, investigaron al partido que propuso como candidato a Pedro Castillo y que a la fecha se encuentran involucrados en delitos de lavado de activos y de corrupción de funcionarios. En conclusión, esta organización viene actuando desde antes de ser gobierno, cuando en el gobierno regional de Junín, ya tenían una distribución de roles y una jerarquía criminal al interior de la organización.

Aparte de ser muy útil, tenía que concretarse, en la medida que el procurador anticorrupción había solicitado la calificación jurídica a una de organización criminal; motivo por el cual, el Poder Judicial recibe positivamente el pedido del Ministerio Público para acceder a una detención preliminar. Estas detenciones permitirán descubrir más hechos reveladores, puesto que no creo que las reuniones con Marrufo sean las únicas que se sostuvieron en el departamento arrendado por Mauricio Fernandini para estos actos de corrupción.

