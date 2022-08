Rectora de la UNMSM no puede ser denunciada por la SUNEDU

By

José Palomino Manchego, abogado constitucionalista, dijo que la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, no puede ser denunciada por convocar a la elección de representantes de las universidades públicas ante la Sunedu. Señaló que un grupo, que se habría beneficiado con consultorías en ese organismo se opone a la ley que reestablece la autonomía universitaria.

“El Comercio y La República sacan a la rectora de la Universidad Decana de América, amenazando que la van a denunciar por actuar contra fallo judicial, por un lado. Por otro lado, le dan un ultimátum a la rectora de San Marcos. Para empezar esa demanda de amparo es del Sunedu y el Congreso la República. Punto dos, nos amparamos en el artículo 103 de la Constitución, que dice que la ley se deroga solo por otra ley”, dijo.

En ese sentido, descartó que se pueda denunciar por rebeldía a la rectora Jeri Ramón. “Falso, pueden hacer mil denuncias, pero cuando llegue al Ministerio Público, el Ministerio Público se va a dar cuenta que la ley está vigente para todos. Cuando el Tribunal Constitucional la derogue ahí sí, pero esta ley no ha sido derogada por el Tribunal Constitucional. Entonces, la ley está vigente. Se ha demandado al Congreso y no a las universidades”, indicó.

Señaló que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima no ha derogado la ley que reestablece la autonomía universitaria. “Dos, se ha puesto de relieve de que está de por medio las universidades, las universidades no son parte en ese proceso además eso tiene efectos solamente inter partes, la Sunedu y la parte demandada. Nosotros no tenemos que ver nada en este caso. En consecuencia, las convocatorias que hagan las universidades públicas o privadas están dentro del marco de la ley”, aseguró.

“Las universidades a tenor del artículo 18 de la Constitución gozan de autonomía y ese es el núcleo duro de las universidades complementado con la garantía institucional. Además, esa sentencia es imposible cumplir, porque en el Perú no hay control previo y la jueza de manera prevaricadora ha creado artificialmente un control previo”, afirmó.

Explicó que la jueza falló sobre la Ley 21530 antes de ser publicada. “La ley tiene que estar publicada y ella lo da ante una ley que no está publicada hasta ese momento. Por eso es que estamos completamente seguros en segunda instancia eso se va a revocar. En ninguna parte del mundo se hace este tipo de sentencias cómo se ha hecho acá en el Perú”, expresó a través de Red de Comunicación Regional (RCR).

Señaló que en la defensa de la acción de amparo estaría de por medio el interés de consultorías que dan servicios a la Sunedu. “Aquí no hay contrarreforma, lo que se está haciendo es que las universidades deben tener representatividad, porque Sunedu se ha convertido prácticamente un paraíso, Sunedu es un órgano confiscador, pone multas abusivamente y si no ahí están las demandas que tiene. Nadie controla a la Sunedu y ese es un abuso y las universidades públicas viven prácticamente asfixiadas”, aseguró.

Remarcó que los intereses que hay de por medio, son los intereses de un pequeño grupito que vive de consultorías. “Han hecho un monopolio educativo y esto no puede seguir, porque el artículo 18 de la Constitución está por encima de todo. Hay un cierto sector de políticos que manejar esto, creen que la universidad es su chacra, pero no es así”, expresó.

“Es un grupillo minúsculo, de planilla dorada en la Sunedu. Eso no es contrarreforma, eso es defensa de la universidad para llevar a término las políticas educativas, investigación, ciencia y tecnología y estar en el ranking que le corresponde. Por eso es que hay universidades privadas que monopolizan todo”, agregó.