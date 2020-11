El rapero estadounidense de 26 años, King Von, fue asesinado en la madrugada del viernes a raíz de un tiroteo frente a una discoteca en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

El tiro comenzó en el estacionamiento del espacio nocturno e involucró a dos grupos locales. El hombre de negocios del rapero también recibió un disparo pero resistió las heridas y está internado.

Varios amigos del músico lamentaron en las redes sociales la muerte del joven de 26 años.

The driver of this white suv got out the driver seat, ran to the back of the suv, and started shooting King Von. Seconds later, you see a cop come on screen with his gun drawn, and then he proceeds to chase some people. Who did that cop shoot? #KingVon #Atlanta #Chicago pic.twitter.com/jNegEhGNAX

