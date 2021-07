Ivan Rakitic, el centrocampista croata de 33 años que actualmente representa al Sevilla, reveló que recibió una invitación personal de Cristiano Ronaldo para ir a la Juventus.

“En el verano de 2019, Cristiano me llamó personalmente para ir a la Juventus. Me dijo que el club me quería, pero la operación no se hizo porque el Barcelona pidió 50 millones. Fue muy caro”, dijo, en un informe de la grada de la entrevista.

El centrocampista no ocultó que le hubiera gustado haber jugado con el internacional portugués. “Es uno de los más grandes de la historia. Es bueno ver lo que estás haciendo…..Para mí, es uno de los mejores.»

Rakitic, se recuerda, terminó dejando Barcelona en el verano de 2020, a cambio de algo más de 1,5 millones de euros.