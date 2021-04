Los votantes sacarán sus conclusiones sobre los tres debates y quien a ganado basado en la autenticidad. El equilibrio de un debate de percepciones lo marca la imagen del lider, el mensaje que refuerce la opinión de los convencidos de la causa, como la vía para persuadir a los indecisos. Gana quien mejor ajuste las expectativas a las necesidades, deseos y motivaciones del votante. El contraste es poderoso, el que mejor supo construir una imagen fuerte y dejarla el mayor tiempo posible en la mente del espectador lo habrá conseguido, con su discurso bien ajustado: mejor que la grandilocuencia retórica, la sencillez léxica. Antes que abusar del lenguaje de cantina, que apostó por el lenguaje del sentido común, el lenguaje de la gente corriente y ante todo con un plan de gobierno viable y confiable.

La tercera y última jornada de los debates presidenciales, organizada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), contó con la presencia de cinco candidatos en el Centro de Convenciones: Yohny Lescano, Daniel Salaverry, Rafael Santos, Julio Guzmán y Rafael López Aliaga. La novedad fue la intervención virtual, a través de la plataforma Zoom, de Ciro Gálvez debido a que se viene recuperando de la COVID-19. Un debate lleno de pullazos.

A diferencia de los dos últimos debates, los últimos candidatos se centraron en explicar sus propuestas acerca del manejo de la “pandemia, educación seguridad y lucha contra la corrupción” en caso de llegar a la Presidencia de la República. También se dieron algunas pullas puntuales, encabezadas principalmente por Rafael Santos, que sacó su chaira contra Lescano, Salaverry y Guzmán- parecía chaleco del tío “Porky”- que atacaba por mandado. No obstante, los aludidos no cayeron en la trampa e ignoraron los ataques y continuaron explicando sus planes.

Pullas, discusiones y roces: en las preguntas libres de los ciudadanos y en el careo contra Julio Guzmán, el tío Porky, se dedicó a seguir leyendo su hoja y en más de una oportunidad repitió lo mismo y no respondió con precisión los cuestionamientos emitidos por los moderadores. La ininterrumpida lectura de López Aliaga exasperó a Julio Guzmán, quien en un momento dijo “no puede ser que haya candidatos que tengan que leer sus documentos en tiempos de crisis”. Sin embargo, el candidato aludido hizo caso omiso y continuó leyendo sus hojas.

Otro momento de tensión fue la de Guzmán y Rafael Santos; este último fue señalado como “el chaleco del Sr. López Aliaga”. Esa declaración, sin embargo, le costó un fuerte reproche por parte de los moderadores, dado que constituye a una falta de respeto en el marco de las reglas del debate. En la recta final, precisamente en el segmento de la lucha contra la corrupción, López Aliaga y Salaverry se enfrascaron en una fuerte discusión, en donde predominaron los señalamientos personales y una vez los moderadores intervinieron para instaurar tranquilidad en el estrado. Rafael Santos es el que más golpeo en el debate y golpeo duro contra Lescano, Guzmán y Salaverry, pero Ciro Galvez -desde su casa con mayor ventaja- el que más sube, hablando en quechua hizo leña a la mayoría?.

1.Julio Guzmán, de Partido Morado, no respondió cuando le mencionaron que recibió US$ 400000.00 de Odebrecht. Si sube, será poco. Pero sí debió empezar con el volumen alto desde el inicio, fue el más solvente. Tenía algunas anécdotas, explicaba sus propuestas, es lamentable que siga entre los pequeños habiéndolo hecho tan bien”. Más que en ganar votos propiamente, sino en canalizar los votos de los indecisos y más volátiles”.

Plan de gobierno claro no quiere decir que sea bueno, la propuesta de Guzmán es mucho gasto, aumento del estado y sumidero de corrupción. Su partido “morado” ahora está gobernando con Sagasti, no hace nada, siguen subiendo las cosas, donde está la estabilidad. “El incendiario” Guzmancito, lo que no tiene en tamaño lo tiene en la lengua, es 100% floro, como presidente no tiene credibilidad al primer incendio se irá corriendo como la vez pasada del nido de amor en Miraflores.

Con la pequeñez que representa en lo mejor llegaría a 1.08 %, buen avance superará a Salaverry?… Hay duda pero ambos están en empate técnico. No hubo un factor sorpresa en el debate: “Sí esperaba un ida y vuelta un poco más consistente entre Guzmán y López Aliaga”.

2.López Aliaga, de Renovación Popular, a pesar de sus millones perdió el debate. No pudo pagar para que le escriban un discurso corto, conciso y convincente, además por lo menos debió aprender su propuesta y no tener que leerla. “Nadie se traga ese cuento de atacar al fujimorismo, que gracias a él tiene grandes negocios en el Cusco, donde hay un sector que está dentro de los más pobres del país. Muchos de sus votantes fueron de Fujimori el 2016 y se han trasladado. Hay un sector de votantes de Hernando de Soto que también tiene vasos comunicantes con López Aliaga”.

Lo único que le queda, es flagelarse por idiota, tuvo la oportunidad de ir por ese bolsón de votantes. Parte de su mala estrategia era lograr un “protagonismo mediático”. Su desempeño en el debate, no fue convincente, ha tenido un desempeño deplorable. A esta hora ya se está desinflando, mejor no hubiera asistido.

3.Jonhy Lescano, de Accion Popular, el “ekeko” mitómano fue herido por Rafael Santos, cuando en su cara pelada le dijo “que no tiene grado de Doctor y según el Sunedu, solo tiene grado de bachiller, entonces como la hizo para enseñar en una universidad del Estado? Lescano, tenía mucho más para perder y creo que aguantó el golpe. No contesto, se hizo el loco. Los votos que tiene ganados, me parece que los mantuvo”, sin embargo afirmó con su cara de palo que “los corruptos tienen que ser inhabilitados de por vida, cometiendo delitos graves o delitos simples”. Planteó también que las empresas vinculadas a actos de corrupción asuman responsabilidad penal.

Cómo polemista es un personaje de Risas y Salsa, una decepción: Un mitómano compulsivo

4.Daniel Salaverry, de Somos Perú, un candidato con buena pinta, mejor oratoria, impostación y manejo por su formación aprista, pero tiene una mochila pesada de lagartijas. Su discurso de xenofobia le puede ayudar en unos puntos, ofrece 40 cárceles nuevas, un millón para cada centro de salud, sacar a las FFAA a las calles para darle seguridad a los ciudadanos. Es fácil improvisar y engañar con gran elocuencia, pero no se trata de hablar bien, se trata de tener un buen plan de gobierno que el país necesita, contra zorros expertos en política y corrupción, de sacudirse de las lagartijas de siempre: peras al olmo, no se puede pedir.

Tenía los medios a su favor, un poco pintada la cancha, no había grandes ganancias. Pero, se desdibuja un poco. Para marcar los tres corazones tiene que lograr grandes movimiento en redes y titulares.

5.Rafael Santos, de Perú Patria Segura, el Perú quiere sangre nueva. Yo no hablo quechua, pero sí con la verdad. Santos, puede repuntar y tiene bases, a pesar del enfrentamiento con las encuestadoras y prensa corrupta a quienes en su cara les dijo que no iba a colocar ni un centavo en ellos. Propuso “digitalizar al Estado para que los funcionarios que detecten actos de corrupción de manera anónima puedan denunciar. “La transparencia en todos los actos públicos tiene que ser el valor más importante de los peruanos”.

6.Ciro Gálvez, de Renacimiento Unido Nacional, estuvo presente de manera virtual debido a que se encuentra recuperando de las secuelas del coronavirus. Fue la sorpresa del debate, se metió a la audiencia en el bolsillo por exponer en quechua, así no lo comprendan, pero suena bonito para el oído.

Para pysnnoticias, el debate influye en el resultado electoral, es verdad y muy complicado que alguien con poco porcentaje salte. Pero hay dos factores, el primero es el hecho de que hay seis candidatos que están muy cerca. Segundo, habrá una gran fragmentación de votos, hay 18 candidatos, más indecisos que de costumbre.¿Este último debate podría cambiar las intenciones de votos? Puede variar algunos puntos, pero “la foto final de los seis de arriba va a ser parecida”.