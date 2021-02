Un verdadero reformista de derecha con estudios y profesión sobresaliente que a recorrido todo el país y conoce sus problemas. López Aliaga logrará la reactivación económica que nuestro país necesita para salir de la crisis en la que nos han mantenido gobiernos corruptos. Él tiene un plan definido y sabe cómo hacerlo.

A dos meses de las elecciones nacionales las fortalezas y debilidades de los candidatos presidenciales, ya empiezan a surgir claramente y desplazar a los aventureros y antisistemas. Experiencia política y empresarial, así como un conocimiento amplio de los temas nacionales, son parte de las ventajas del aspirante al Sillón de Pizarro, como Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Mientras que George Forsyth de Victoria Nacional, Jonhy Lescano de Acción Popular, Verónika Mendoza de Juntos por el Perú, Keiko Fujimori de Fuerza Popular lucen monotemáticos hablando de cambio de la Constitución, corrupción y el Estado protector.

Las deficiencias, amenazas y oportunidades que acompañan a cada uno de los candidatos sin duda alguna se aprovecharán en la campaña y calentarán la contienda rumbo a la Presidencia a partir de 2021. En esto Rafael López Aliaga, saca mucha ventaja al pelotón de candidatos. Y voy a enumerar el porqué para que no hayan dudas sobre su crecimiento silencioso y sostenido:

PRIMERO: El candidato Rafael López Aliaga, es Católico OPUS DEI. PRO VIDA. Misa diaria, comunión diaria, rosario diario desde joven. Nada de discotecas ni vicios. Nada de tronchos ni de andar con mujeres por ahí causando incendios. De Familia Chiclayo-Puneña. Primer puesto de su escuela, en las universidades y primer puesto en las maestrías. Promedios 19-20. Profesor de Finanzas Corporativas en la UNI. Un capo.

Célibe consagrado al servicio de Dios desde los 19 años. Como un cura, pero en el ámbito laico. Opus Dei enseña un servicio más disciplinado de lo usual a Cristo, como Laico o Religioso.

Primer puesto entre 50 mil postulantes a la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) de Lambayeque, en la carrera de ingeniería civil, se retiró por el terrorismo y las huelgas; fue a estudiar ingeniería industrial y Sistemas en la Universidad de Piura (UDEP), ingresando también en primer puesto, cuya carrera de 6 años la hizo solo en 4 años y encima salió primer puesto.

Se pagó la universidad solo, pues su familia no podía pagarle la Universidad de Piura (es una de las más caras y mejores del Perú). Lo hizo moliendo azúcar. Ahí conoce al Opus Dei y mejora su comprensión de Cristo. En la escuela se había negado a confirmarse porque no entendía.

SEGUNDO: Trabajó en el Banco Wiese, donde diseñó y ejecutó todo su sistema de créditos y finanzas. Fue llevado al Grupo Romero donde ocupó la presidencia de Créditos Mineros. Luego pasó al City Bank siendo Gerente de Créditos Corporativos, donde también diseñó todo el sistema del área de créditos y lo llevaron a todos los bancos del mundo del City Bank, para que replicará su sistema, lo que le dio oportunidad de conocer y especializarse en créditos y finanzas internacionales.

TERCERO: Con ahorros de su trabajo funda PerúVal, que se convierte en la primera empresa de valores del Perú. Después, adquiere en concurso internacional el ruinoso tren de MacchuPicchu y lo convierte en el mejor tren del mundo, según la más famosa revista de turismo 5 estrellas, Conde Nast.

Crea el Hotel Monasterio, y lo convierte en el mejor hotel del mundo o entre los mejores, según diferentes rankings. Pone a Cusco en el mapa de turismo de lujo internacional, atrayendo a turistas top a la ciudad. El Cusco sube a 3.5 millones de turistas en 2018, de lo que tenía menos de un millón diez años antes.

Ahora tiene más plata que Cesar Acuña. No necesita robar. (Nadie necesita, realmente…) Además, ya dona por años el 50% de sus ganancias a los pobres y obras de bien social. Eso sólo lo hace un hombre muy religioso. Quiere salvar al Perú de volverse Venezuela, ya que la izquierda Verónika Mendoza, el “cura Arana” y el Moradef y allegados están muy ansiosos de expropiar todo y enriquecerse, como Hugo Chávez, Fidel Castro, Nicolas Maduro que se hicieron millonarios, ellos y sus “enchufados” con sus partidos socialistas, a costa del hambre de su pueblo.

El Perú necesita un gerente con convicciones y decisiones firmes a favor de las grandes mayorías. Toda su lista no tiene ni un solo político sino que ha llamado a gente de trayectoria benéfica comprobada y sin ningún antecedente penal. Renunció al partido Solidaridad Nacional por corrupción en dicho ente, y luego le pidieron que regresara, pero él puso la condición de que sea un partido de moral Cristiana y libre de toda corrupción corrupción. Así nace Renovación Popular.

Al ser UNA PERSONA DE UNA HONESTIDAD INTACHABLE, en las diferentes decisiones que tome en el gobierno, primero se tomará en cuenta la voluntad de Cristo, no como sacarle la vuelta al pueblo y llenarse los bolsillos.

TERCERO: Hay que cambiar y sancionar a los responsables que han llevado al Perú al primer puesto mundial en porcentaje de muertos por COVID y primer puesto en pérdidas de empleo, con la cuarentena más fuerte del mundo, y en sólo tres meses de gobierno han endeudado al país por 100 años. Urgente!

La gente no necesita bonos limosna, necesita que no sigan fregando la economía al endeudar al Perú con sus amigos piratas banqueros mundiales globalistas que quieren PRIMERO, descristianizar al Perú y SEGUNDO, poseer todos sus recursos y mantener al pueblo sobreviviendo de limosnas.

Por si acaso Francisco Sagasti Reinisch, el judío Sionista Gustavo Gorriti que recibe donaciones de Soros, el Julito Guzmán, candidato “morado” mantenido por los judíos, La “Terrónica” Frisch, “el arquerito, pegalón que no le a ganado a nadie” , el alharaquiento “cabezón proterruco” y otros son de la misma mancha de allegados, NO CRISTIANOS, y entre ellos se han repartido el poder por años, y quieren descristianizar al Perú, con las ideologías de generos, pro abortos, que quieren meter son precisamente para eso, DESCRISTIANIZAR al Perú y reforzar el poder del Nuevo Orden Mundial anticristiano y sionista.

CUARTO: Rafael López Aliaga no es comunista, caviar, ni proterruco, ni capitalista neoliberal sino que sigue la doctrina social de la Iglesia, que es de Centro y da preferencia a los pobres. Se puede encontrar en la página web del vaticano.

ES PRO FAMILIA: propone que los crímenes “menores” como los robos de celulares tengan prisión efectiva, que ahora NO TIENEN. Que los extranjeros que delincan sean inmediatamente expulsados. Que el estado pague la protección y atención a las víctimas de violación (no al aborto), que HOY NO SE HACE. El ministerio de la mujer NO TIENE casas de acogida de mujeres violadas, sino que está de adorno enseñándoles el sexo libre y la promiscuidad y el feminismo y ganando sueldazos. Por eso, RLA quiere eliminar ministerios que están de adorno despilfarrando el dinero de los peruanos.

Se opone a la sexualización de los niños a voluntad (ideología de género), que de prosperar en el país permitiría a los niños cambiar su sexo y lo están haciendo sin conocimiento de los padres, a quienes se les oculta todo, como sucede en otros países, supuestamente “adelantados.” Se aprovechan vilmente de la inocencia de los pequeñitos de los jardines de educación inicial.

No es solamente que propugnen las relaciones y matrimonios gay (lo que las personas hacen en la cama es algo privado), sino que la ideología de género obliga al estado a promover el homosexualismo en los niños, en las escuelas públicas, como sucede en Europa y EEUU.

En cuanto a vías de comunicación, propone construir el tren de la costa que vaya desde Tumbes hasta Tacna, cuyo proyecto ya lo ha realizado y presentado al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Para hacerlo, tiene experiencia por haber construído el tren de Cuzco a Ollantaitambo y de Cuzco a Juliaca, Puno. Propone construir cuatro autopistas de penetración desde la costa hacia la sierra y selva, desde lugares estratégicos de la costa.

Propone desterrar el hambre en el Perú con su programa hambre cero, para ello abrirá grandes comedores populares por todo el país y promocionará el programa de solidaridad juvenil, pero, sobre todo creará puestos de trabajo con inversión en obras públicas y fomentará la inversión privada.

Con su programa agua para todos se propone solucionar de inmediato la falta de agua en todos los asentamientos humanos, construyendo un gran reservorio en la parte alta y mediante un sistema de cañerías superficiales y un caño en cada cuadra, solucionar de INMEDIATO la falta de agua, como un proyecto de emergencia nacional ante la pandemia.

Propone abrir y potenciar las postas médicas de atención primaria implementándolas con todo el personal médico y asistencial, equipamiento, medicinas, vacunas y oxígeno necesario para enfrentar la pandemia, así como las demás enfermedades. Construir hospitales de Alta Complejidad y hospitales de solidaridad en el territorio nacional.